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Экстремальные испытания тепломагистрали в Тюмени: полетят головы?

26 апреля 2017, 10:04
Порывами на тюменской теплотрассе, в результате которых пострадали несколько горожан, заинтересовалась прокуратура. С участием Ростехнадзора прокуроры проверят действия УТСК и чиновников тюменской администрации.
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Тюмень

Напомним, накануне, 25 апреля, в результате испытаний АО «Уральская теплосетевая компания» оказалась затоплена кипятком территория в районе улиц Максима Горького и Геологоразведчиков. Фонтаны кипятка и пар тюменцы наблюдали и в других частях города. Был причинен ущерб имуществу и вред здоровью граждан — нескольким тюменцам понадобилась медицинская помощь.

Проверку по факту получения травм горожанами проводит Следственный комитет Тюменской области. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, также будет дана оценка действиям должностных лиц. Коммунальным ЧП заинтересовалась и прокуратура. Ведомство инициировало проведение проверки, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении испытаний, так и действиям должностных лиц администрации города. Кроме того, к проверке привлечены сотрудники Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

Теплоносители в контуре теплоснабжения Тюменской ТЭЦ-1, Центральный и Ленинский округа, район Затюменки, проверяли на максимальную температуру, чтобы выявить проблемные места. Вода была нагрета до максимальной температуры, от 130 до 150 градусов. И хотя горожан предупреждали о возможных авариях, тем не менее от кипятка пострадало имущество и здоровье тюменцев.

#Новости#Прокуратура#УТСК#Тюмень#Коля#Общество
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