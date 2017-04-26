Экстремальные испытания тепломагистрали в Тюмени: полетят головы?

Теплоносители в контуре теплоснабжения Тюменской ТЭЦ-1, Центральный и Ленинский округа, район Затюменки, проверяли на максимальную температуру, чтобы выявить проблемные места. Вода была нагрета до максимальной температуры, от 130 до 150 градусов. И хотя горожан предупреждали о возможных авариях, тем не менее от кипятка пострадало имущество и здоровье тюменцев.