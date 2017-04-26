Экстремальные испытания тепломагистрали в Тюмени: полетят головы?

Напомним, накануне, 25 апреля, в результате испытаний АО «Уральская теплосетевая компания» оказалась затоплена кипятком территория в районе улиц Максима Горького и Геологоразведчиков. Фонтаны кипятка и пар тюменцы наблюдали и в других частях города. Был причинен ущерб имуществу и вред здоровью граждан — нескольким тюменцам понадобилась медицинская помощь.
Проверку по факту получения травм горожанами проводит Следственный комитет Тюменской области. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, также будет дана оценка действиям должностных лиц. Коммунальным ЧП заинтересовалась и прокуратура. Ведомство инициировало проведение проверки, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении испытаний, так и действиям должностных лиц администрации города. Кроме того, к проверке привлечены сотрудники Северо-Уральского управления Ростехнадзора.
Теплоносители в контуре теплоснабжения Тюменской ТЭЦ-1, Центральный и Ленинский округа, район Затюменки, проверяли на максимальную температуру, чтобы выявить проблемные места. Вода была нагрета до максимальной температуры, от 130 до 150 градусов. И хотя горожан предупреждали о возможных авариях, тем не менее от кипятка пострадало имущество и здоровье тюменцев.