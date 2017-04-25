Звезды вызывают на батл: участвуй в творческих онлайн-конкурсах

Побороться действительно есть за что: в числе призов — постановка номера от лучших хореографов, запись трека с Black Star Inc., съемка клипа, выступление в Москве на одной сцене с Егором Кридом и L’One, годовое продюсирование видеоблога и многое другое. Чтобы стать участником творческих онлайн-конкурсах KFC BATTLE, необходимо записать видео/аудио, по которому можно оценить творческие способности артиста, и загрузить его на сайт проекта. К участию допускаются непрофессиональные коллективы или отдельные исполнители от 14 до 30 лет.