В Тюмени обсуждают, как быстрее выделить землю многодетным ямальцам

Многодетные семьи Ямала получают землю в Тюмени и на юге Тюменской области. То, какие есть варианты ускорения работ по обеспечению инфраструктурой этих земельных участков, обсудили губернаторы ЯНАО Дмитрий Кобылкин и Тюменской области Владимир Якушев.
Отметим, что в 2016 года землю получили 215 многодетных семей ЯНАО, что в полтора раза больше, чем в 2015 году.
Для реализации права многодетных северян планируют подготовить и предоставить около 400 участков земли в микрорайоне Южный города Заводоуковск, деревни Речкина Каменского муниципального образования и города Тюмени в районе Салаирского тракта. Сейчас вносятся изменения в градостроительную документацию, формируются земельные участки и проектные работы.
>С учетом объективных сложностей и высокой стоимости инженерной подготовки участков в арктическом регионе (в некоторых муниципальных образованиях доходит до 10 миллионов рублей), проведение коммуникаций к землям на юге Тюменской области — одно из самых оптимальных решений, способных ускорить предоставление права многодетным и движение очередности.