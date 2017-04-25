В Тюмени обсуждают, как быстрее выделить землю многодетным ямальцам

>С учетом объективных сложностей и высокой стоимости инженерной подготовки участков в арктическом регионе (в некоторых муниципальных образованиях доходит до 10 миллионов рублей), проведение коммуникаций к землям на юге Тюменской области — одно из самых оптимальных решений, способных ускорить предоставление права многодетным и движение очередности.