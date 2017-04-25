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В Тюмени обсуждают, как быстрее выделить землю многодетным ямальцам

25 апреля 2017, 17:48
Многодетные семьи Ямала получают землю в Тюмени и на юге Тюменской области. То, какие есть варианты ускорения работ по обеспечению инфраструктурой этих земельных участков, обсудили губернаторы ЯНАО Дмитрий Кобылкин и Тюменской области Владимир Якушев.
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Ямал

Многодетные семьи Ямала получают землю в Тюмени и на юге Тюменской области. То, какие есть варианты ускорения работ по обеспечению инфраструктурой этих земельных участков, обсудили губернаторы ЯНАО Дмитрий Кобылкин и Тюменской области Владимир Якушев.

Отметим, что в 2016 года землю получили 215 многодетных семей ЯНАО, что в полтора раза больше, чем в 2015 году.

Для реализации права многодетных северян планируют подготовить и предоставить около 400 участков земли в микрорайоне Южный города Заводоуковск, деревни Речкина Каменского муниципального образования и города Тюмени в районе Салаирского тракта. Сейчас вносятся изменения в градостроительную документацию, формируются земельные участки и проектные работы.

>С учетом объективных сложностей и высокой стоимости инженерной подготовки участков в арктическом регионе (в некоторых муниципальных образованиях доходит до 10 миллионов рублей), проведение коммуникаций к землям на юге Тюменской области — одно из самых оптимальных решений, способных ускорить предоставление права многодетным и движение очередности.

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