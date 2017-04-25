В отношении «Когалымавиа» начата процедура банкротства

Как пишет Lenta.ru, суд включил в реестр требований кредиторов задолженность авиакомпании по страховым взносам в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования перед федеральным бюджетом в 155,8 миллиона рублей . Рассмотрение дела о банкротстве запланировано на 19 октября, назначен временный управляющий. Руководитель авиакомпании-должника обязан предоставить ему перечень имущества, имущественных прав и другие документы за последние три года, говорится в определении суда.
Добавим, что заявление о банкротстве было подано ФНС в марте 2016 года. В «Когалымавиа» заявляли, что задолженность будет погашена с целью не допустить введение процедуры наблюдения. Авиакомпания приостановила полеты, но продолжала вести хозяйственную деятельность, так как имела «широкий бизнес, связанный не только с перевозками, но и сервисным обслуживанием».