В отношении «Когалымавиа» начата процедура банкротства

Добавим, что заявление о банкротстве было подано ФНС в марте 2016 года. В «Когалымавиа» заявляли, что задолженность будет погашена с целью не допустить введение процедуры наблюдения. Авиакомпания приостановила полеты, но продолжала вести хозяйственную деятельность, так как имела «широкий бизнес, связанный не только с перевозками, но и сервисным обслуживанием».