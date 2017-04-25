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В Московском сбили женщину. ГИБДД просит очевидцев откликнуться

25 апреля 2017, 17:06
Госавтоинспекция Тюменской области разыскивает водителя, который, двигаясь задним ходом, сбил пожилую женщину и скрылся.

Авария произошла 22 апреля в поселке Московский Тюменского района. Около 14:10 на улице Бурлаки, напротив дома № 13, автомобиль наехал на 73-летнюю женщину. Она получила рану головы и ушиб бедра. Водитель с места ДТП скрылся, сообщают в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

При просмотре видеозаписи с камеры наблюдения автоинспекторы установили, что дорожно-транспортное происшествие совершил водитель автомобиля KIA Rio голубого цвета.

ГИБДД просит свидетелей и очевидцев данного происшествия обратиться в отделение розыска полка ДПС по телефонам: 794–580, 794–589.

#Новости#Розыск#Транспорт#Olga#Общество
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