В Московском сбили женщину. ГИБДД просит очевидцев откликнуться

Авария произошла 22 апреля в поселке Московский Тюменского района. Около 14:10 на улице Бурлаки, напротив дома № 13, автомобиль наехал на 73-летнюю женщину. Она получила рану головы и ушиб бедра. Водитель с места ДТП скрылся, сообщают в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.