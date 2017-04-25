В Карелии пообещали индивидуальный подход при расселении ветхих домов

Парфенчиков рассказал об этом в интервью изданию «Новые известия». Трудности в расселении ветхого и аварийного жилья в Карелии стали камнем преткновения для предшественника временно исполняющего обязанности главы Карелии. По словам Парфенчикова, после совместной работы администрации и представителей бизнеса, в республике нашли решение данной проблемы — развитие деревянного домостроения. Чтобы воплотить идею в жизнь, Парфенчиков планирует привлечь средства из федеральной программы. Кроме того, деньги будут поступать и из регионального бюджета. Но перед этим, уточнил Парфенчиков, необходимо изучить экономические тонкости вопроса и протестировать такой формат строительства. Сейчас для этого ведутся поиски первых 30 участков. Как будет развиваться проект дальше, станет известно после реакции на него жителей Карелии, сказал Парфенчиков. В планах — реализовать проект через ипотечную программу. На схему переселения, в частности, обратило внимание АФК «Система».