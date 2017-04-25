В Карелии пообещали индивидуальный подход при расселении ветхих домов

По словам Парфенчикова, жителям Карелии будет доступен индивидуальный подход к выбору нового жилья, ипотечное предложение, а также финансовая поддержка со стороны региона и федерального центра.
Парфенчиков рассказал об этом в интервью изданию «Новые известия». Трудности в расселении ветхого и аварийного жилья в Карелии стали камнем преткновения для предшественника временно исполняющего обязанности главы Карелии. По словам Парфенчикова, после совместной работы администрации и представителей бизнеса, в республике нашли решение данной проблемы — развитие деревянного домостроения. Чтобы воплотить идею в жизнь, Парфенчиков планирует привлечь средства из федеральной программы. Кроме того, деньги будут поступать и из регионального бюджета. Но перед этим, уточнил Парфенчиков, необходимо изучить экономические тонкости вопроса и протестировать такой формат строительства. Сейчас для этого ведутся поиски первых 30 участков. Как будет развиваться проект дальше, станет известно после реакции на него жителей Карелии, сказал Парфенчиков. В планах — реализовать проект через ипотечную программу. На схему переселения, в частности, обратило внимание АФК «Система».
По словам Парфенчикова, власти не будут против воли переселять людей в частный сектор. Будут учитываться мнение семьи, желание переезда и способность обеспечить быт в частном доме. Дом будет обладать индивидуальными характеристиками — при строительстве учтут площадь и стоимость квадратного метра аварийного жилища. Сейчас в Карелии создали комиссию по анализу ситуации. Она определит число домов, требующих расселения. Сейчас очереди на переезд ждут 62,43 тысячи квадратных метров. По мнению Парфенчикова, число может увеличиться.