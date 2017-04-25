В Хабаровске из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько судов

Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». По данным журналистов агентства, людей эвакуировали из зданий Хабаровского краевого суда, Арбитражного суда Хабаровского края, Шестого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Дальневосточного округа (последние два расположены в одном здании). От сотрудников суда известно, что сообщение об эвакуации поступило к концу рабочего дня, в связи с чем работников отпустили по домам.