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В Хабаровске из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько судов

25 апреля 2017, 13:56
После недавнего нападения на здание ФСБ в Хабаровске сообщения о возможных происшествиях воспринимаются с особой тревогой. После звонка неизвестного о взрывном устройстве в одном из судов города, в нескольких храмах Фемиды прошла эвакуация.
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Тюмень

После недавнего нападения на здание ФСБ в Хабаровске сообщения о возможных происшествиях воспринимаются с особой тревогой. После звонка неизвестного о взрывном устройстве в одном из судов города, в нескольких храмах Фемиды прошла эвакуация.

Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». По данным журналистов агентства, людей эвакуировали из зданий Хабаровского краевого суда, Арбитражного суда Хабаровского края, Шестого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Дальневосточного округа (последние два расположены в одном здании). От сотрудников суда известно, что сообщение об эвакуации поступило к концу рабочего дня, в связи с чем работников отпустили по домам.

По последней информации от источников РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в силовых структурах, тревога оказалась ложной.

#Новости#Тюмень#Хабаровск#Таня#Происшествия
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