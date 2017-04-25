Тюменского наркокурьера застукали за «фотосессией» в Тобольске

На место выехал наряд ППС. Свидетельница подробно описала внешность девушки. На одной из улиц Тобольска по описанию задержали тюменку 1987 года рождения. В присутствии понятых у нее изъяли полимерные пакеты с порошком. Задержанная показала места, где делала закладки.