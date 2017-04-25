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Тюменского наркокурьера застукали за «фотосессией» в Тобольске

25 апреля 2017, 11:24
На днях тобольские полицейские изъяли наркотики в крупном размере. В дежурную часть позвонила бдительная жительница города. Она сообщила, что во дворе молодая женщина прячет под лавку неизвестный предмет и фотографирует его.
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УМВД

На место выехал наряд ППС. Свидетельница подробно описала внешность девушки. На одной из улиц Тобольска по описанию задержали тюменку 1987 года рождения. В присутствии понятых у нее изъяли полимерные пакеты с порошком. Задержанная показала места, где делала закладки.

Позже результаты экспертизы показали, что порошок — синтетический наркотик. Общий вес его составил более 50 граммов. Задержанную доставили в дежурную часть, свою вину подозреваемая полностью признала.

Предварительное следствие установило, что злоумышленница занималась сбытом наркотических средств. Сейчас ей предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанная находятся под арестом. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

#Новости#УМВД#Наркотики#Коля#Общество
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