Тюменские дворы начнут приводить в порядок с 1 июня

В 2017 году объем финансирования благоустройства дворов сохранился на прошлогоднем уровне, но в планах стоит не 41, а 27 дворов. Это объясняется тем, что они большей площади и охватывают большее количество домов. Сейчас проходят конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций, которые с 1 июня уже приступят к работам по благоустройству.
О работах по благоустройству дворов тюменцам рассказал заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев.
— В 22 дворах запланирован ремонт инженерных сетей. Это может принести определенные неудобства, но если мы сейчас сделаем благоустройство двора комплексно, с ремонтом сетей, то можно будет долгое время жить спокойно — никто не будет копать на дворовых территориях для ремонта коммуникаций, — сказал он.
Напомним, что в прошлом году в Тюмени благоустроили 41 двор. Хочу заметить, что это не равно 41 дому. Как правило, один двор расположен между двумя-тремя домами, — подчеркнул Максим Викторович. — При этом распределение средств на ремонт дворов по округам идет не равными долями, а зависит от доли дворов, которые нуждаются в благоустройстве. Самый благоустроенный округ у нас — Центральный. Больше всего таких работ необходимо провести в Ленинском и Калининском округах. А если посмотреть по площади, то 9 дворов в Ленинском округе по этому показателю больше, чем 16 дворов в Восточном.
Отдельным направлением в работе по благоустройству в 2016 году был ремонт спортивных, детских и турниковых площадок. Отремонтировано около 40 объектов, которые были определены исключительно по обращениям в адрес депутатов Тюменской городской Думы.
Отметим, не первый год в Тюмени применяется принцип единых стандартов к ограждениям, скамейкам, опорам освещения. Кроме того, во всех дворах предусмотрены работы по понижению бордюрного камня у подъездов и при входе на площадки…
— Мы оставляем на решение жителей только выбор детского оборудования и урн, поскольку сегодня очень много производителей этого товара. Выбор остальных МАФов делается с точки зрения функциональности и долговечности, — комментирует проводимую работу Максим Викторович. — При определении покрытия детской площадки — быть ли ей с травмобезопасным покрытием или песчаным — решение принимается исключительно самими жителями на стадии проектирования. Как правило, тюменцы решают сделать площадку таким образом, чтобы одна часть была для малышей — «в песке», а другая, для более взрослых детей, — с травмобезопасным покрытием. Все дворы обеспечиваются водоотводом. Я лично это проверяю, чтобы не оставалось территорий с вероятностью подтопления. Где есть возможность, делается ливневая канализация, где ее нет — устанавливаются дождеприемные колодцы.
В прошлом году на 23 дворовых территориях обеспечено водоотведение путем устройства ливневой канализации и дождеприемных колодцев, на 18 — естественными уклонами.>