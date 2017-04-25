Тюменские дворы начнут приводить в порядок с 1 июня

— Мы оставляем на решение жителей только выбор детского оборудования и урн, поскольку сегодня очень много производителей этого товара. Выбор остальных МАФов делается с точки зрения функциональности и долговечности, — комментирует проводимую работу Максим Викторович. — При определении покрытия детской площадки — быть ли ей с травмобезопасным покрытием или песчаным — решение принимается исключительно самими жителями на стадии проектирования. Как правило, тюменцы решают сделать площадку таким образом, чтобы одна часть была для малышей — «в песке», а другая, для более взрослых детей, — с травмобезопасным покрытием. Все дворы обеспечиваются водоотводом. Я лично это проверяю, чтобы не оставалось территорий с вероятностью подтопления. Где есть возможность, делается ливневая канализация, где ее нет — устанавливаются дождеприемные колодцы.