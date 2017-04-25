Третий секретный ужин в Тюмени: Почта, пирожок, батут

Визиты в рестораны уже давно перестали быть каким-то экстраординарным событием в жизни среднестатистического горожанина. В том, чтобы вкусно поужинать, нет ничего особенного. Ресторанный эксперт, дегустатор международного уровня Алексей Кондрахин полагает, что «секретный ужин» — формат не просто «про еду», это уже сочетание приятного гастрономического вечера с интересными историями о кухне, месте и людях, с конкретной помощью кому-то нуждающемуся. Именно за такими проектами, по его мнению, будущее.
Лидия Носова задумала свой частный проект (и воплощает его!) с благотворительной целью — вся выручка от ужина для 12 гостей, за минусом расходов на продукты, идет в пользу какого-то одного дела. Третий ужин, например, позволил направить средства на приобретение батута для ТРАНБО «Открой мне мир». Это родительская организация, объединяющая семьи с детьми с ментальными нарушениями развития. Пока батут будет находиться на территории центра «Семья», а летом переедет в лагерь «Берендей», где реализуется проект «Лето со смыслом» — развивающий лагерь для детей с аутизмом. Примечательно, что именно этот ужин состоялся в рамках общероссийской Недели Добра, ежегодной добровольческой акции, проводимой с 1997 года во многих городах нашей страны. В Тюмени акция проходит при активной поддержке Благотворительного фонда развития города Тюмени.
Важно отметить, что сами организаторы — приглашенный повар, владельцы принимающего заведения, фотограф и видеограф, историки, ведущие — работают полностью на безвозмездной основе, тратят свои силы и время на то, чтобы все прошло без сучка без задоринки.
На минувшей неделе гостей принимал ресторан «Почта», расположенный в здании бывшей телеграфной станции на перекрестке улиц Царской (Республики) и Телеграфной (Красина). В полуподвальном помещении, где раньше, по одним сведениям, держали почтовых лошадей, по другим — собирали-отправляли посылки, сохранился дух 19 века. Сводчатые потолки, кирпичная кладка, марки, письма, старинные открытки, чернильницы и лампы. В высоких полукруглых окнах мелькают ноги прохожих. Никакой шум из 21 века не проникает сквозь толстые стены.
Конечно, поначалу есть некоторая принужденность — из 11 гостей только три-четыре человека известны тебе, да и то, благодаря соцсетям. Но постепенно, под пирожки с визигой (практически рыбный «трюфель»!), домашние грузди в сметане, малиновый сбитень, да с разговором о рецептах Молоховец («Подарокъ молодым хозяйкамъ» 1904 г., издание 24е, исправленное и дополненное), по которым был составлен весь ужин, гости осваиваются.
Шеф-повар (на сей раз — ресторана «Соловьиная роща») приготовил на горячее селянку московскую со свининой, говядиной и кабанятиной, майонез из индейки, чинёный телячьей печенкой, с печёной тыквой и грибным соусом и мазурку из сладкого и горького миндаля на десерт, отмечает Лидия Носова.
Не менее приятным «угощением» стали рассказы об исторических моментах быта Тюмени в исполнении историка-экскурсовода Елены Макаровой (агентство «Любимый город») и Алексея Кондрахина, который поделился любопытными фактами из истории гастрономии дореволюционной России.
Возможно, что кто-то посчитает «секретный ужин» слишком тихим локальным мероприятием. Да, это не крупномасштабный проект, наперебой освещаемый в прессе, в который вовлечены сотни волонтеров и «сто тысяч одних курьеров». Но он тоже важен — кто-то вдруг собирает себя и единомышленников и делает этот маленький шажок, чтобы чья-то жизнь стала немного лучше и радостнее.
P. S. Гости для секретного ужина приглашаются через социальные сети. Когда будет следующий ужин и на какую тематику — пока неизвестно.