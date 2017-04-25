Третий секретный ужин в Тюмени: Почта, пирожок, батут

Лидия Носова задумала свой частный проект (и воплощает его!) с благотворительной целью — вся выручка от ужина для 12 гостей, за минусом расходов на продукты, идет в пользу какого-то одного дела. Третий ужин, например, позволил направить средства на приобретение батута для ТРАНБО «Открой мне мир». Это родительская организация, объединяющая семьи с детьми с ментальными нарушениями развития. Пока батут будет находиться на территории центра «Семья», а летом переедет в лагерь «Берендей», где реализуется проект «Лето со смыслом» — развивающий лагерь для детей с аутизмом. Примечательно, что именно этот ужин состоялся в рамках общероссийской Недели Добра, ежегодной добровольческой акции, проводимой с 1997 года во многих городах нашей страны. В Тюмени акция проходит при активной поддержке Благотворительного фонда развития города Тюмени.