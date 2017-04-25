Широкий выбор угловых шкафов-купе: как разобраться?

Такая мебель гармонично вольется в ваш интерьер и позволит без проблем хранить большое количество вещей. Благодаря наличию самых разных полок, вешалок и ящиков, шкаф позволит вам удобно разместить все, что нужно.
Угловые шкафы-купе различаются формой, размером, цветом и дизайном. Вы можете найти шкаф для любого помещения — спальни, гостиной или коридора.
Шкаф-купе на заказ
Такой шкаф можно приобрести в готовом виде или сделать на заказ. Второй вариант пользуется большой популярностью, ведь угловой шкаф-купе -весьма нестандартная мебель. Плюс выбора шкафа-купе на заказ в том, что у вас есть возможность выбрать нужный оттенок, который подойдет к вашим обоям или мебели, вы можете изменять внутреннее содержимое углового шкафа-купе и подобрать нужный размер.
К тому же, шкаф на заказ выйдет именно такой, как вам нужен. Вы можете вручную нарисовать схему нужного вам шкафа-купе, или же при оформлении заказа специалист нарисует для вас эскиз в трехмерном формате. Вы сможете подобрать материал, который вам наиболее приятен.
Сегодня шкаф-купе может сочетать в себе различные конструкции, включая открытые полки, блоки с распашными шкафчиками и даже встроенные письменные столы или кровати.
Мебель проектируется в соответствии с размерами помещения, функциональной нагрузки и общего стиля интерьера.
Какой материал лучше
Лучшие шкафы, разумеется, те, которые изготовлены из хороших пород дерева. Дубовые, сосновые, к примеру, самые дорогие, но при этом они невероятно красивы и долговечны. Если вы не располагаете большой суммой, остановитесь на шкафах из ЛДСП, они прослужат вам долго, к тому же стоят относительно недорого. Ну и, конечно, этот материал позволяет выбрать вам любой цвет и дизайн.
Самая экологичная и безопасная ЛДСП — это EGGER. Семейное предприятие EGGER было создано в 1961 году в Австрии. Это один из самых крупных европейских производителей древесно-плитных материалов для мебели. EGGER — стратегический партнер Komandor на территории РФ.
ЛДСП EGGER отличаются высоким качеством, они экологически безопасны для здоровья.
В вашем распоряжении большой ряд декоров — от стандартных однотонных до эксклюзивных древесных и фантазийных. Благодаря этому шкафы-купе и гардеробные Komandor с использованием плит EGGER идут в ногу со временем, а вы всегда следуете трендам.
Лучше всего, когда шкаф по размеру занимает всю высоту стен, в этом случае он будет смотреться наиболее эффектно и не будет некрасивых щелей, в которых скапливается пыль.
Помните, что шкафы-купе вы покупаете не на год и даже не на два! Как правило, смена мебели происходит раз в 10 лет! Да-да, именно в 10 лет! В редких случаях есть покупатели, готовые менять мебель каждые пять лет… Давайте окружать себя только нужной мебелью!
Если шкаф-купе, то безопасный Komandor!