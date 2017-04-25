Сезон открыт: в Южном микрорайоне Тюмени произошло первое ДТП

Напомним, ранее NashGorod.ru писал об этой проблеме. В 2015 году в редакцию портала обратился мужчина, который рассказал, что некоторые знаки «Уступи дорогу» в частном секторе заменили указателями приоритета. Автомобилисты, проезжавшие в этом месте так, как привыкли, часто попадали в аварии, пока знак «Главная дорога» не вернулся обратно на улицу Шахтеров.