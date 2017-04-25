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Сезон открыт: в Южном микрорайоне Тюмени произошло первое ДТП

25 апреля 2017, 10:44
Уже который год тюменцы сообщают об идентичных авариях в частном секторе Южного микрорайона. Только за лето автомобилисты одного из местных форумов насчитали около десятка ДТП на улицах Совхозной, Худякова, Салехардской, Колхозной, Пышминской и Сибирской. И вот, сезон снова открыт.

Как пишут на портале Car72.ru, в этом году начало счету положило столкновение автомобилей Lada Kalina и Honda CR-V на перекрестке Совхозной и Сибирской. Авария произошла днем 24 апреля. Тюменцы уверены: причина в том, что водители просто не смотрят на знаки приоритета.

Напомним, ранее NashGorod.ru писал об этой проблеме. В 2015 году в редакцию портала обратился мужчина, который рассказал, что некоторые знаки «Уступи дорогу» в частном секторе заменили указателями приоритета. Автомобилисты, проезжавшие в этом месте так, как привыкли, часто попадали в аварии, пока знак «Главная дорога» не вернулся обратно на улицу Шахтеров.

#Новости#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
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