Погода в Тюмени на 25 апреля: +18, солнце, сильный ветер

Ночью было прохладно — около +9 градусов, к тому же, немного пасмурно и даже сыро. Однако к полудню синоптики обещают +18 градусов и яркое солнце. Никаких осадков и хмурого неба! Однако настроение тюменцам может подпортить юго-западный ветер, который с самого утра разовьет скорость до 10 м/с, будет гонять пыль и трепать прически.