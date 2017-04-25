Погода в Тюмени на 25 апреля: +18, солнце, сильный ветер

Ночью было прохладно — около +9 градусов, к тому же, немного пасмурно и даже сыро. Однако к полудню синоптики обещают +18 градусов и яркое солнце. Никаких осадков и хмурого неба! Однако настроение тюменцам может подпортить юго-западный ветер, который с самого утра разовьет скорость до 10 м/с, будет гонять пыль и трепать прически.
Ветер утихнет ближе к ночи. С наступлением темноты в Тюмени будет понемногу холодать. Столбик термометра будет ползти с +17 до +10 градусов. Дождя вечером или ночью не прогнозируется.