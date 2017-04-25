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Погода в Тюмени на 25 апреля: +18, солнце, сильный ветер

25 апреля 2017, 08:03
Погода в Тюмени сегодня, 25 апреля, можно было бы назвать идеальной, если бы не сильный ветер скоростью до 10 м/с.
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Тюмень

Ночью было прохладно — около +9 градусов, к тому же, немного пасмурно и даже сыро. Однако к полудню синоптики обещают +18 градусов и яркое солнце. Никаких осадков и хмурого неба! Однако настроение тюменцам может подпортить юго-западный ветер, который с самого утра разовьет скорость до 10 м/с, будет гонять пыль и трепать прически.

Ветер утихнет ближе к ночи. С наступлением темноты в Тюмени будет понемногу холодать. Столбик термометра будет ползти с +17 до +10 градусов. Дождя вечером или ночью не прогнозируется.

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