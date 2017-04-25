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Из-за порыва теплотрассы в Тюмени перекрыли улицы Щорса и Горького

25 апреля 2017, 11:02
Крупная авария на тепломагистрали произошла в Тюмени сегодня утром — в районе улицы Горького произошел порыв трассы. В связи со стартовавшими восстановительными работами полиции пришлось огранить движение транспорта на двух центральных улицах.

Как сообщает госавтоинспекция, в связи с аварийной ситуацией полицейские закрыли для движения автомобилей участок улицы Щорса от Горького до Елизарова, а также улицу Горького на перегоне от Щорса до Котельщиков. На месте дежурят офицеры дорожно-патрульной службы.

ГИБДД просит автомобилистов воздержаться от поездок в указанный район города и планировать маршруты движения с учетом перекрытия дороги.

«Сегодня проходят высокотемпературные испытания тепловых сетей, — сообщила корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru пресс-секретарь УТСК Елена Березюк, — Дефекты обнаруживаются. Так, возникли порывы в районе улицы Горького и Котельщиков. В настоящее время ремонтные бригады делают все возможное, чтобы вовремя обеспечить ремонт».

#Новости#Ограничение движения#Транспорт#Евгений#Общество
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