Из-за порыва теплотрассы в Тюмени перекрыли улицы Щорса и Горького

Как сообщает госавтоинспекция, в связи с аварийной ситуацией полицейские закрыли для движения автомобилей участок улицы Щорса от Горького до Елизарова, а также улицу Горького на перегоне от Щорса до Котельщиков. На месте дежурят офицеры дорожно-патрульной службы.