Из-за порыва теплотрассы в Тюмени перекрыли улицы Щорса и Горького

Как сообщает госавтоинспекция, в связи с аварийной ситуацией полицейские закрыли для движения автомобилей участок улицы Щорса от Горького до Елизарова, а также улицу Горького на перегоне от Щорса до Котельщиков. На месте дежурят офицеры дорожно-патрульной службы.
ГИБДД просит автомобилистов воздержаться от поездок в указанный район города и планировать маршруты движения с учетом перекрытия дороги.
«Сегодня проходят высокотемпературные испытания тепловых сетей, — сообщила корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru пресс-секретарь УТСК Елена Березюк, — Дефекты обнаруживаются. Так, возникли порывы в районе улицы Горького и Котельщиков. В настоящее время ремонтные бригады делают все возможное, чтобы вовремя обеспечить ремонт».