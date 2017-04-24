В районе Novin-квартала сбили ребенка — виновника ДТП ищет полиция

Инцидент произошел накануне, 23 апреля, у дома № 57А по улице 50 лет Октября. По данным полицейских, школьник, угодивший под колеса машины, получил травму головы. Установить, на какой машине передвигался участник ДТП, пока не удалось.
Сотрудники ГИБДД просят свидетелей происшествия помочь в розыске нарушителя. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в отделение по розыску полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области по телефонам 794–686, 794–580, либо по телефону дежурной части ГИБДД 794–610.