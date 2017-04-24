nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В районе Novin-квартала сбили ребенка — виновника ДТП ищет полиция

24 апреля 2017, 13:14
Тюменские автоинспекторы разыскивают водителя, по вине которого пострадал 10-летний ребенок. Как поясняют в ГИБДД, нарушитель сбил ребенка, причинив тому серьезную травму, после чего скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел накануне, 23 апреля, у дома № 57А по улице 50 лет Октября. По данным полицейских, школьник, угодивший под колеса машины, получил травму головы. Установить, на какой машине передвигался участник ДТП, пока не удалось.

Сотрудники ГИБДД просят свидетелей происшествия помочь в розыске нарушителя. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в отделение по розыску полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области по телефонам 794–686, 794–580, либо по телефону дежурной части ГИБДД 794–610.

#Новости#Розыск#Транспорт#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25