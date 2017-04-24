Тюменцы стали призерами чемпионата Европы по дзюдо

По итогам личных состязаний серебряным призером соревнований стал Заслуженный мастер спорта Муса Могушков. В его категории до 73 кг боролись 43 спортсмена. Муса уверенно дошел до финала, одержав 4 победы над Николой Гусиком из Черногории, Марселем Церцеа из Румынии, в третьей встрече над лидером мирового рейтинга Рустамом Оруджевым из Азербайджана и в самой скоротечной схватке за 30 секунд над Тохаром Бутбулем из Израиля. Только в финале подопечный Николая Хохлова в дополнительное время уступил по замечаниям Хидаяту Хейдарову из Азербайджана. Напомним, что Муса является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира по дзюдо, участником Олимпийских Игр в Лондоне. Он несколько раз участвовал в чемпионате Европы, но завоевать медаль ему не удавалось. Это первая награда с европейского чемпионата в его коллекции, тем более заслуженная и значимая, так как Муса уже более 12 лет занимает лидирующие позиции в национальной сборной команде России, а удерживать планку такого уровня необычайно тяжело.