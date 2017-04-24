Тюменцы стали призерами чемпионата Европы по дзюдо

В Варшаве (Польша) прошел личный и командный чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. От Тюменской области четыре представителя Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» приняли участие в соревнованиях.
На татами вышли 369 спортсменов из 41 страны Старого Света.
Им всем пришлось пройти жесткий отбор, так как в национальной сборной в каждой весовой категории высокая конкуренция и поэтому заслужить право на участие в чемпионате было не легко.
По итогам личных состязаний серебряным призером соревнований стал Заслуженный мастер спорта Муса Могушков. В его категории до 73 кг боролись 43 спортсмена. Муса уверенно дошел до финала, одержав 4 победы над Николой Гусиком из Черногории, Марселем Церцеа из Румынии, в третьей встрече над лидером мирового рейтинга Рустамом Оруджевым из Азербайджана и в самой скоротечной схватке за 30 секунд над Тохаром Бутбулем из Израиля. Только в финале подопечный Николая Хохлова в дополнительное время уступил по замечаниям Хидаяту Хейдарову из Азербайджана. Напомним, что Муса является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира по дзюдо, участником Олимпийских Игр в Лондоне. Он несколько раз участвовал в чемпионате Европы, но завоевать медаль ему не удавалось. Это первая награда с европейского чемпионата в его коллекции, тем более заслуженная и значимая, так как Муса уже более 12 лет занимает лидирующие позиции в национальной сборной команде России, а удерживать планку такого уровня необычайно тяжело.
Не менее успешным стал турнир для другого тюменского спортсмена Мастера спорта международного класса — Казбека Занкишиева. До этого у подопечного Данила Воловича были первые места первенства Европы среди юниоров до 23 лет и первенства мира среди юниоров до 20 лет и как закономерность, большие достижения во взрослом спорте — медали Гран При и турниров серии «Большой шлем». Вот и на этот раз бронзовая медаль с чемпионата Европы в весовой категории до 100 кг, представленной 35 дзюдоистами. На пути к медали Казбек выиграл Каролиса Баузу из Латвии и Йоханнеса Фрея из Германии, но уступил Майклу Коррелу из Голландии и ушел в группу утешения. Где сначала чистым броском одолел призера Олимпийских Игр, чемпиона мира Варлама Липартелиани из Грузии. А в схватке за «бронзу» одержал верх над Эльмаром Гасымовым из Азербайджана.
В командном чемпионате Дарья Давыдова и Наталья Кузютина в составе женской сборной команды остановились в шаге от пьедестала, уступив за выход в финал представительницам Франции, а в борьбе за третье место — спортсменкам из Хорватии. В итоге россиянки на пятой позиции. Мужская сборная России завоевала серебряную награду.