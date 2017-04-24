Тюменские пловцы в Пензе обошли всех соперников

В составе команды были: Елизавета Клеванович, Валерия Феткуллова, Анастасия Костылева, Виктория Власова и Владислав Смелов. Однако как сообщили в Федерации плавания Тюменской области, эта победа дала право Тюменской области в следующем году бороться с командами второй группы и расширить состав команды с 5 до 15 человек.