Тюменские пловцы в Пензе обошли всех соперников

В Пензе завершилось Первенство России по плаванию среди юниоров. Команда Тюменской области заняла 1 место в третьей подгруппе с общим результатом 316 очков, опередив ближайших соперников из Новгородской области на 100 очков.
В составе команды были: Елизавета Клеванович, Валерия Феткуллова, Анастасия Костылева, Виктория Власова и Владислав Смелов. Однако как сообщили в Федерации плавания Тюменской области, эта победа дала право Тюменской области в следующем году бороться с командами второй группы и расширить состав команды с 5 до 15 человек.
Отметим, что в соревнованиях, прошедших в Пензе, приняли участие почти 800 пловцов (юноши 1999–2000 г.р. и девушки 2000–2002 г.р.) из 60 регионов Российской Федерации. За четыре соревновательных дня было разыграно 40 комплектов наград.