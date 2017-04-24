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Тюменские пловцы в Пензе обошли всех соперников

24 апреля 2017, 12:12
В Пензе завершилось Первенство России по плаванию среди юниоров. Команда Тюменской области заняла 1 место в третьей подгруппе с общим результатом 316 очков, опередив ближайших соперников из Новгородской области на 100 очков.

В Пензе завершилось Первенство России по плаванию среди юниоров. Команда Тюменской области заняла 1 место в третьей подгруппе с общим результатом 316 очков, опередив ближайших соперников из Новгородской области на 100 очков.

В составе команды были: Елизавета Клеванович, Валерия Феткуллова, Анастасия Костылева, Виктория Власова и Владислав Смелов. Однако как сообщили в Федерации плавания Тюменской области, эта победа дала право Тюменской области в следующем году бороться с командами второй группы и расширить состав команды с 5 до 15 человек.

Отметим, что в соревнованиях, прошедших в Пензе, приняли участие почти 800 пловцов (юноши 1999–2000 г.р. и девушки 2000–2002 г.р.) из 60 регионов Российской Федерации. За четыре соревновательных дня было разыграно 40 комплектов наград.

#Новости#Спорт#Тюменская область#Плавание#Марина
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