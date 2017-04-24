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Тюменские медики реанимировали недоношенного младенца

24 апреля 2017, 16:58
Фельдшеры тюменской скорой помощи спасли новорожденного ребенка, который появился на свет раньше срока.
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Дети

Как рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения, экстренный вызов поступил на пульт диспетчера «03» сегодня, 24 апреля, в 5:02. У 37-летней женщины, которая находилась на пятом месяце беременности, началось интенсивное кровотечение.

Через 16 минут бригада прибыла на место и обнаружила, что у тюменки случились дома преждевременные роды. Мальчик весом 1300 грамм лежал возле матери и не шевелился. Полчаса медики боролись за его жизнь — делали непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

Благодаря стараниям специалистов реанимация увенчалась успехом. Маленького пациента в тяжелом состоянии вместе с мамой доставили в перинатальный центр. На данный момент ребенок находится в отделении реанимации новорожденных, его состояние по-прежнему тяжелое, врачи стационара делают все возможное, чтобы спасти мальчика.

Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1476 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 527 пациентов. 459 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19. Старшие врачи оперативного отдела провели 222 телефонные консультации по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Среднесуточное количество бригад за прошедшие сутки — 40, нагрузка на одну бригаду — 19 вызовов.

Бригады скорой спасли 53 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам в состоянии комы, шока, 17 — с острым коронарным синдромом, 22 — с нарушением мозгового кровообращения.

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