Тюменские медики реанимировали недоношенного младенца

Через 16 минут бригада прибыла на место и обнаружила, что у тюменки случились дома преждевременные роды. Мальчик весом 1300 грамм лежал возле матери и не шевелился. Полчаса медики боролись за его жизнь — делали непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.