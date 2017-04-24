Тюменки борются за звание самой сексуальной девушки России

Алла Леонова занимает 62 место. В своей анкете она написала, что на нее заглядываются мужчины и женщины. Имеет опыт съемки для мужских журналов, каталогов белья. Хочет сняться в образе монахини.
Лидия Алонская, расположившаяся на 213 позиции, самым красивым в себе считает длинные ноги. Мечтает сфотографироваться в образе отчаянной домохозяйки.
Проголосовать за понравившуюся участницу можно по 20 мая. Организаторы отберут сотню девушек с лучшим рейтингом. Эти участницы пройдут во второй этап. Редакция журнала пригласит их в Москву на кастинг, по результатам которого 20 июня отберут 10 финалисток и проведут фотосессию для сентябрьского номера Maxim.
Пока в лидерах находится москвичка Светлана Штерцер. На втором месте расположилась жительница Нижнего Новгорода Ирина Волкова. Третья строчка закрепилась за уроженкой Новосибирска Анастасией Алексеевой.