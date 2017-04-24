Тюменки борются за звание самой сексуальной девушки России

Проголосовать за понравившуюся участницу можно по 20 мая. Организаторы отберут сотню девушек с лучшим рейтингом. Эти участницы пройдут во второй этап. Редакция журнала пригласит их в Москву на кастинг, по результатам которого 20 июня отберут 10 финалисток и проведут фотосессию для сентябрьского номера Maxim.