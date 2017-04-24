nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменки борются за звание самой сексуальной девушки России

24 апреля 2017, 17:18
За право появиться на обложке мужского журнала Maxim борются две тюменки.
Сюжет
Тюмень

Алла Леонова занимает 62 место. В своей анкете она написала, что на нее заглядываются мужчины и женщины. Имеет опыт съемки для мужских журналов, каталогов белья. Хочет сняться в образе монахини.

Лидия Алонская, расположившаяся на 213 позиции, самым красивым в себе считает длинные ноги. Мечтает сфотографироваться в образе отчаянной домохозяйки.

Проголосовать за понравившуюся участницу можно по 20 мая. Организаторы отберут сотню девушек с лучшим рейтингом. Эти участницы пройдут во второй этап. Редакция журнала пригласит их в Москву на кастинг, по результатам которого 20 июня отберут 10 финалисток и проведут фотосессию для сентябрьского номера Maxim.

Пока в лидерах находится москвичка Светлана Штерцер. На втором месте расположилась жительница Нижнего Новгорода Ирина Волкова. Третья строчка закрепилась за уроженкой Новосибирска Анастасией Алексеевой.

#Новости#Девушки#Конкурсы#Тюмень#Инна#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25