Тюмень может выиграть новую аллею ко Дню Победы

Всего в голосовании участвуют около ста городов. Для того, чтобы независимо от численности населения, города-участники были на равных условиях, организаторы разделили их на три категории: мегаполисы, средние и маленькие города. В каждой из них будут определены пять победителей.
Пока Тюмень на десятом месте — у нее 11 730 голосов. Впереди областного центра — Екатеринбург. «Чем больше голосов, и чем больше по рейтингу Ваш город будет находиться в своей категории, тем больше там будет высажено деревьев», — отмечают организаторы акции.
Победители будут определены 30 апреля. Проголосовать за Тюмень можно на сайте акции «Аллея Славы»