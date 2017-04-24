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Тюмень может выиграть новую аллею ко Дню Победы

24 апреля 2017, 16:19
Областная столица принимает участие во всероссийском голосовании «Аллея Славы». К 9 мая город-победитель получит новую аллею.
Сюжет
Тюмень

Всего в голосовании участвуют около ста городов. Для того, чтобы независимо от численности населения, города-участники были на равных условиях, организаторы разделили их на три категории: мегаполисы, средние и маленькие города. В каждой из них будут определены пять победителей.

Пока Тюмень на десятом месте — у нее 11 730 голосов. Впереди областного центра — Екатеринбург. «Чем больше голосов, и чем больше по рейтингу Ваш город будет находиться в своей категории, тем больше там будет высажено деревьев», — отмечают организаторы акции.

Победители будут определены 30 апреля. Проголосовать за Тюмень можно на сайте акции «Аллея Славы»

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