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Лучшим водителям и кондукторам автобусов в Тюмени будут вручать вымпелы

24 апреля 2017, 09:29
Лучшие тюменские водители автобусов будут получать символ общественного признания — вымпел или диплом. Участники проекта «Я решаю!» поддержали инициативу Общественной палаты города Тюмени.
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Тюмень

Поощрение поможет улучшить качество обслуживания пассажиров и сформировать отряд лучших специалистов, работающих в сфере пассажирских перевозок.

Участникам проекта предлагалось ответить на вопрос, кто, по их мнению, может быть удостоен общественного признания. И вот какие критерии сформировали жители: на первом месте — «тот, кто соблюдает ПДД, аккуратно ведет автобус, уважает других участников движения». Многие писали, что лучший водитель тот, кто вежлив и обязательно дождется бегущего к его автобусу пассажира. Для многих важным фактором в определении лучшего служит факт, что водитель не курит и следит за опрятностью своего автобуса.

74% участников опроса уверены, что лучших нужно выбирать на основании отзывов жителей. 26% считают, что работников для поощрения могут выдвигать автотранспортные предприятия.

Выработали участники опроса и свои критерии для лучшего кондуктора. Во-первых, он должен быть вежливым, в хорошем настроении и улыбаться. Во-вторых, кондуктор должен помогать пассажиру с коляской или инвалиду, а также уметь сориентировать пассажира в городе. В-третьих, он должен быть одет в форму.

Общественная палата города Тюмени проанализирует все мнения участников проекта и сформирует положение, критерии которого помогут выявлять каждый месяц лучших водителей и кондукторов, работающих на общественном транспорте.

#Новости#Тюмень#Награды#Автобусы#Коля#Общество
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