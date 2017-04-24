Лучшим водителям и кондукторам автобусов в Тюмени будут вручать вымпелы

Поощрение поможет улучшить качество обслуживания пассажиров и сформировать отряд лучших специалистов, работающих в сфере пассажирских перевозок.
Участникам проекта предлагалось ответить на вопрос, кто, по их мнению, может быть удостоен общественного признания. И вот какие критерии сформировали жители: на первом месте — «тот, кто соблюдает ПДД, аккуратно ведет автобус, уважает других участников движения». Многие писали, что лучший водитель тот, кто вежлив и обязательно дождется бегущего к его автобусу пассажира. Для многих важным фактором в определении лучшего служит факт, что водитель не курит и следит за опрятностью своего автобуса.
74% участников опроса уверены, что лучших нужно выбирать на основании отзывов жителей. 26% считают, что работников для поощрения могут выдвигать автотранспортные предприятия.
Выработали участники опроса и свои критерии для лучшего кондуктора. Во-первых, он должен быть вежливым, в хорошем настроении и улыбаться. Во-вторых, кондуктор должен помогать пассажиру с коляской или инвалиду, а также уметь сориентировать пассажира в городе. В-третьих, он должен быть одет в форму.
Общественная палата города Тюмени проанализирует все мнения участников проекта и сформирует положение, критерии которого помогут выявлять каждый месяц лучших водителей и кондукторов, работающих на общественном транспорте.