Лучшим водителям и кондукторам автобусов в Тюмени будут вручать вымпелы

Участникам проекта предлагалось ответить на вопрос, кто, по их мнению, может быть удостоен общественного признания. И вот какие критерии сформировали жители: на первом месте — «тот, кто соблюдает ПДД, аккуратно ведет автобус, уважает других участников движения». Многие писали, что лучший водитель тот, кто вежлив и обязательно дождется бегущего к его автобусу пассажира. Для многих важным фактором в определении лучшего служит факт, что водитель не курит и следит за опрятностью своего автобуса.