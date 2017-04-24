Из-за пробки на дороге Сулейман родился прямо в машине

В Тюмени появился маленький житель, который сможет на полном серьезе называть местом своего рождения затор на улице Мельникайте. Из-за транспортных проблем родителям ребенка не удалось своевременно добраться до роддома — мальчик появился на свет прямо в салоне автомобиля.
Как сообщил отец новорожденного Ленар Айтбаев, инцидент произошел утром 20 апреля. «Супруга разбудила меня в 7 утра и попросила отвезти ее в перинатальный центр на Энергетиков. Мы собрались и поехали, однако на улице Мельникайте жена закричала и сказала, что рожает. Я припарковался в районе Сбербанка и вызвал скорую помощь», — рассказал тюменец корреспонденту NashGorod.ru.
Вместе с тем, маленький житель города появился на свет, опередив спешащих на вызов врачей. «Дело происходило минут пять, не больше. Я сам принял роды, положил ребёнка жене на живот, и тот закричал. В шоке я подбежал к стоящей рядом женщине и спросил, что нужно делать дальше. Она советовала просто дождаться медиков», — пояснил Ленар.
Информацию подтвердили представители станции скорой медицинской помощи, как рассказала пресс-секретарь Ирина Бердюгина, вызов поступил в конце восьмого часа утра, бригада немедленно выехала на место и прибыла буквально за 10 минут. Маму и мальчика доставили в родильный дом № 2, где провели необходимые процедуры. Уже 22 числа их выписали домой.
Сам счастливый отец добавил, что малыша, ставшего четвертым ребенком в семье, назвали Сулейманом. Несмотря на стремительные роды, и мальчик и его мама чувствуют себя хорошо. По мнению медиков, их здоровью ничто не угрожает.