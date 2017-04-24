nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Из-за пробки на дороге Сулейман родился прямо в машине

24 апреля 2017, 10:29
В Тюмени появился маленький житель, который сможет на полном серьезе назвать местом своего рождения затор на улице Мельникайте. Из-за транспортных проблем родителям ребенка не удалось своевременно добраться до роддома — малыш появился на свет прямо в салоне автомобиля.

В Тюмени появился маленький житель, который сможет на полном серьезе называть местом своего рождения затор на улице Мельникайте. Из-за транспортных проблем родителям ребенка не удалось своевременно добраться до роддома — мальчик появился на свет прямо в салоне автомобиля.

Как сообщил отец новорожденного Ленар Айтбаев, инцидент произошел утром 20 апреля. «Супруга разбудила меня в 7 утра и попросила отвезти ее в перинатальный центр на Энергетиков. Мы собрались и поехали, однако на улице Мельникайте жена закричала и сказала, что рожает. Я припарковался в районе Сбербанка и вызвал скорую помощь», — рассказал тюменец корреспонденту NashGorod.ru.

Вместе с тем, маленький житель города появился на свет, опередив спешащих на вызов врачей. «Дело происходило минут пять, не больше. Я сам принял роды, положил ребёнка жене на живот, и тот закричал. В шоке я подбежал к стоящей рядом женщине и спросил, что нужно делать дальше. Она советовала просто дождаться медиков», — пояснил Ленар.

Информацию подтвердили представители станции скорой медицинской помощи, как рассказала пресс-секретарь Ирина Бердюгина, вызов поступил в конце восьмого часа утра, бригада немедленно выехала на место и прибыла буквально за 10 минут. Маму и мальчика доставили в родильный дом № 2, где провели необходимые процедуры. Уже 22 числа их выписали домой.

Сам счастливый отец добавил, что малыша, ставшего четвертым ребенком в семье, назвали Сулейманом. Несмотря на стремительные роды, и мальчик и его мама чувствуют себя хорошо. По мнению медиков, их здоровью ничто не угрожает.

#Новости#Пробки#Роддома#Транспорт#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25