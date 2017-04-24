Из-за пробки на дороге Сулейман родился прямо в машине

Вместе с тем, маленький житель города появился на свет, опередив спешащих на вызов врачей. «Дело происходило минут пять, не больше. Я сам принял роды, положил ребёнка жене на живот, и тот закричал. В шоке я подбежал к стоящей рядом женщине и спросил, что нужно делать дальше. Она советовала просто дождаться медиков», — пояснил Ленар.