Черно-белая Россия: Тюмень тоже недолюбливает цветные авто?

Как сообщила на минувшей неделе «Российская газета», опубликовавшая выводы специалистов, самыми популярными в России стали машины, покрашенные белой эмалью. Их доля в структуре продаж — 29%. На втором месте уверенно держится черный цвет — его предпочитает одна пятая часть автовладельцев. Тройку лидеров замыкают серые и серебристые оттенки — 18% и 12% от общего объема продаж соответственно. При этом аналитики BASF отметили, что Россия не выбивается из общеевропейского тренда, где также популярны эти цвета.
Палитра на дорогах Тюмени подтверждает статистику. Поток машин остается весьма блеклым — из серой массы лишь изредка выделяются красные или синие автомобили, а зеленые и оранжевые легковушки с непривычки воспринимаются как экзотика. «На яркие цвета приходится всего 30%. Стоит отметить, что из них наиболее популярным тоже являлся оттенок, близкий к темной части спектра — синий (8%). На долю красного пришлось 6%. А другие цвета оказались распространены почти в два раза реже», — констатирует «Российская Газета».
Предложение в автосалонах города в принципе соответствует покупательскому спросу: купить автомобиль необычного цвета — задача на грани возможного. Количество поставляемых в Россию моделей, заводская палитра которых включает неординарные «смелые» решения, в принципе невелико.
Вместе с тем госавтоинспекторы наоборот призывают жителей Тюмени и других городов отказываться от серости в пользу ярких цветов. «По данным научно-технической литературы, желтые и оранжевые автомобили реже попадают в ДТП. Причина здесь в высокой заметности такого транспорта на дороге. Серые и темные легковушки наоборот сливаются с ландшафтом. Их позже замечают как водители, так и пешеходы», — пояснила начальник отделения пропаганды ГИБДД Анжела Борисова.