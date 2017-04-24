Черно-белая Россия: Тюмень тоже недолюбливает цветные авто?

Палитра на дорогах Тюмени подтверждает статистику. Поток машин остается весьма блеклым — из серой массы лишь изредка выделяются красные или синие автомобили, а зеленые и оранжевые легковушки с непривычки воспринимаются как экзотика. «На яркие цвета приходится всего 30%. Стоит отметить, что из них наиболее популярным тоже являлся оттенок, близкий к темной части спектра — синий (8%). На долю красного пришлось 6%. А другие цвета оказались распространены почти в два раза реже», — констатирует «Российская Газета».