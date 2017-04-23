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«Солнечные выходные» отметят трехлетие большим праздником

23 апреля 2017, 18:23
1 мая детским праздникам «Солнечные выходные» в ТРЦ «Солнечный» (улица Пермякова, 50б) исполняется три года. Празднование дня рождения пройдет в стиле «Оскар». Всех детей ждут увлекательные конкурсы и мастер-классы, на которых они смогут получить в качестве награды подарки от партнеров и статуэтки.
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Дети

1 мая детским праздникам «Солнечные выходные» в ТРЦ «Солнечный» (улица Пермякова, 50б) исполняется три года. Празднование дня рождения пройдет в стиле «Оскар».

Всех детей ждут увлекательные конкурсы и мастер-классы, на которых они смогут получить в качестве награды подарки от партнеров и статуэтки.

В программе мероприятия: модный показ от магазина молодежной и детской одежды «Sela», «звездная» фотосессия, шоу-программа с детскими аниматорами и сладостями, попкорн, сладкая вата и аквагрим бесплатно весь день. А также в этот день пройдет финал конкурса талантов «Лучше всех в Солнечном», в котором определится самый талантливый ребенок «Солнечного».

В социальных сетях ТРЦ «Солнечный» организовал состязание на лучшее поздравление для детских праздников с днем рождения. Работы можно разместить либо в группе, либо у себя на странице с хэштегом #солнечныевыходные72. Поздравления принимаются в любом виде — текст, стихи, видео, аудио, фото. Авторов самых оригинальных поздравлений пригласят на празднование в торговый центр, где наградят подарками от торгового центра.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 16.00 на втором этаже в ТРЦ «Солнечный». Все новости и подробности можно посмотреть в группе ВКонтакте.

#Новости#Дети#ТРЦ Солнечный#Мастер-класс#Тюмень#Развлечения#Инна#Общество
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