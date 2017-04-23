«Солнечные выходные» отметят трехлетие большим праздником

В программе мероприятия: модный показ от магазина молодежной и детской одежды «Sela», «звездная» фотосессия, шоу-программа с детскими аниматорами и сладостями, попкорн, сладкая вата и аквагрим бесплатно весь день. А также в этот день пройдет финал конкурса талантов «Лучше всех в Солнечном», в котором определится самый талантливый ребенок «Солнечного».