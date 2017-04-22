Торговка зерном из Ялуторовска задолжала налоговой 2,5 млн рублей

Следователи собрали достаточно доказательств, и вскоре, после утверждения обвинительного заключения, уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица) будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Бизнесвумен грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 400 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до одного года.