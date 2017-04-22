Торговка зерном из Ялуторовска задолжала налоговой 2,5 млн рублей

По данным следствия, женщина, занимающаяся в основном оптовой торговлей зерном и оказанием транспортных услуг, с января 2012 года по декабрь 2014 года уклонялась от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость. В результате сумма неуплаченных налогов составила свыше 2,5 миллионов рублей.
«Преступление выявлено в ходе выездной налоговой проверки, проведенной МИФНС России № 8 по Тюменской области. По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе проведения экономической экспертизы», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Следователи собрали достаточно доказательств, и вскоре, после утверждения обвинительного заключения, уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица) будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Бизнесвумен грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 400 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до одного года.