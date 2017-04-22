Страшный пожар на Совхозной в Тюмени: полыхали три дома (ВИДЕО)

Пожар в районе пересечения улиц Совхозная и Молодежная начался 22 апреля около 15.30, и на его тушение сотрудникам МЧС потребовалось больше часа. Сначала загорелся один из частных домов, но из-за ветра пламя перекинулось на соседние строения. По словам пользователей социальных сетей, не только на Червишевском тракте, но и на «Маяке» сильный запах гари.