Страшный пожар на Совхозной в Тюмени: полыхали три дома (ВИДЕО)

Пожар в районе пересечения улиц Совхозная и Молодежная начался 22 апреля около 15.30, и на его тушение сотрудникам МЧС потребовалось больше часа. Сначала загорелся один из частных домов, но из-за ветра пламя перекинулось на соседние строения. По словам пользователей социальных сетей, не только на Червишевском тракте, но и на «Маяке» сильный запах гари.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту NashGorod.ru рассказали, что по состоянию на 17.05 огонь потушен, однако работы на месте происшествия продолжаются — сотрудники ведомства проливают водой то, что осталось от зданий, чтобы исключить повторное возгорание. Два деревянных дома повреждены пламенем по всей площади, у их кирпичного соседа выгорела крыша.
Сведений о погибших или пострадавших пока нет, но, по крайней мере, к врачам скорой помощи никто не обращался.
Точную причину возгорания предстоит выяснить специалистам, но, по словам очевидцев, владельцы одного из домов жгли мусор у себя на участке.
Видео: Сергей Шарапов