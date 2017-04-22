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Страшный пожар на Совхозной в Тюмени: полыхали три дома (ВИДЕО)

22 апреля 2017, 17:15
Страшный пожар произошел на улице Совхозной в Тюмени: пламя объяло три частных дома. Два деревянных здания уничтожены огнем, у кирпичного строения выгорела крыша.
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Тюмень

Пожар в районе пересечения улиц Совхозная и Молодежная начался 22 апреля около 15.30, и на его тушение сотрудникам МЧС потребовалось больше часа. Сначала загорелся один из частных домов, но из-за ветра пламя перекинулось на соседние строения. По словам пользователей социальных сетей, не только на Червишевском тракте, но и на «Маяке» сильный запах гари.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту NashGorod.ru рассказали, что по состоянию на 17.05 огонь потушен, однако работы на месте происшествия продолжаются — сотрудники ведомства проливают водой то, что осталось от зданий, чтобы исключить повторное возгорание. Два деревянных дома повреждены пламенем по всей площади, у их кирпичного соседа выгорела крыша.

Сведений о погибших или пострадавших пока нет, но, по крайней мере, к врачам скорой помощи никто не обращался.

Точную причину возгорания предстоит выяснить специалистам, но, по словам очевидцев, владельцы одного из домов жгли мусор у себя на участке.

Видео: Сергей Шарапов

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