Сотрудник салона сотовой связи «нагрел» работодателя на 50 тысяч рублей (ВИДЕО)

Сотрудникам тюменской полиции удалось оперативно раскрыть кражу из салона сотовой связи. Вором, как полагают правоохранители, оказался нечистый на руку сотрудник того же магазина.
Заявление о совершенном преступлении поступило ночью 19 апреля. Сотрудники полиции собрали информацию на месте происшествия, проанализировали ее и вскоре установили личность подозреваемого — 27-летнего тюменца, который ранее уж был судим. И, что интересно, работал все в том же салоне сотовой связи. Молодой человек похитил аксессуары для мобильных телефонов на общую сумму около 50 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража), злоумышленнику грозит до двух лет колонии.