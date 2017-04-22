Сотрудник салона сотовой связи «нагрел» работодателя на 50 тысяч рублей (ВИДЕО)

Заявление о совершенном преступлении поступило ночью 19 апреля. Сотрудники полиции собрали информацию на месте происшествия, проанализировали ее и вскоре установили личность подозреваемого — 27-летнего тюменца, который ранее уж был судим. И, что интересно, работал все в том же салоне сотовой связи. Молодой человек похитил аксессуары для мобильных телефонов на общую сумму около 50 тысяч рублей.