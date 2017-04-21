Водители тюменских автобусов стали реже нарушать ПДД

Ее руководитель Александр Волужев рассказал, что сейчас предприятие делает все возможное, чтобы исправить ситуацию: «Проводим беседы, контрольные и обучающие мероприятия с водителями. Однако за все время уволить мы вынуждены были только одного работника. Почему возросло число нарушений? Возможно, действует и человеческий фактор, на кого-то может повлиять наступление весны».