Водители тюменских автобусов стали реже нарушать ПДД

Число ДТП, случившихся по вине водителей автобусов в Тюмени сократилось. По данным, озвученным Санником, в январе по вине перевозчиков произошло 37 ДТП, в феврале — 40, а вот в марте — всего 19.
«После того, как было проанализировано качество пассажирских перевозок за 2015 и 2016 годы, нарисовалась не очень красивая картина, — отметил Санник, — Поэтому и было решено сделать 2017-й годом безопасности общественного транспорта. И уже есть перевозчики, не допустившие в апреле ни одного нарушения».
Одним из наиболее распространенных нарушений стало пересечение стоп-линии, кроме того, водители забывают пристегнуться ремнем безопасности, либо не уступают дорогу пешеходам на нерегулируемых переходах. Анти-рейтинг по числу нарушений возглавила компания «АвтоЛидер».
Ее руководитель Александр Волужев рассказал, что сейчас предприятие делает все возможное, чтобы исправить ситуацию: «Проводим беседы, контрольные и обучающие мероприятия с водителями. Однако за все время уволить мы вынуждены были только одного работника. Почему возросло число нарушений? Возможно, действует и человеческий фактор, на кого-то может повлиять наступление весны».
Алексей Санник также уточнил, что на общей статистике происшествий не сказывается возраст автопарка городского общественного транспорта. «Средний возраст всех курсирующих по городу автобусов — пять лет», — подчеркнул он.