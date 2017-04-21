Убийца пенсионера из Тобольска проведет в колонии 19 лет

Даценко работал в фирме по установке фильтров. В апреле прошлого года он устанавливал дорогой прибор для очистки воды 63-летнему пенсионеру. Пожилой человек приобрел фильтр за 73 тысячи рублей. К ноябрю заказов у компании стало меньше, у Даценко не осталось работы. И тогда он решил ограбить пенсионера.
27 декабря он вооружился ножом и поехал к пожилому мужчине. Тот беспрепятственно впустил налетчика — Даценко сказал, что приехал проверить работу фильтра. Пройдя на кухню, он делал вид, что работает. А когда хозяин ушел в другую комнату, напал на него сзади и ударил ножом в спину. Потерпевший упал, и Даценко нанес ему еще несколько ударов. Пенсионер умер от полученных ран. После расправы разбойник стал искать в квартире деньги и оставил много своих отпечатков пальцев. Найдя 170 тысяч рублей, он закрыл квартиру и скрылся.
Погибшего в тот же день нашла его родственница. По оставленным отпечаткам пальцев вышли на Даценко, ранее уже судимого за кражи. К тому моменту он еще не успел потратить все украденные деньги.
Суд приговорил тоболяка к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также взыскал в пользу родственников погибшего более 1 млн рублей компенсации материального и морального вреда.