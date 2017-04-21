Тюменцы смогут взять георгиевские ленты у волонтеров Победы

Начнут волонтеры 24 апреля в школе № 72. Вместе с ленточками они раздадут листовки с информацией о том, как правильно носить праздничный символ. В акции примет участие ветеран афганской войны Григорий Григорьев, он проведет для школьников урок памяти. Куратор ВОД «Волонтеры Победы» в Тюменской области София Моторина расскажет ребятам о волонтерском движении.
В рамках акции волонтеры будут раздавать георгиевские ленты жителям областной столицы в разных районах города. Так, с 13 до 16 часов 30 апреля тюменцы смогут взять ленточки на площади Памяти (пересечение улиц Таймырская и Мельникайте) и в ТРЦ «Гудвин». 7 мая — на набережной реки Туры и в ТЦ «Галерея «Вояж» в это же время.
Акция призвана подчеркнуть верность россиян памяти о Великой Отечественной войне и гордость за Победу. Всего за время ее проведения планируется распространить более 15 тысяч ленточек, сообщают представители движения «Волонтеры Победы».