Тюменцы смогут взять георгиевские ленты у волонтеров Победы

В рамках акции волонтеры будут раздавать георгиевские ленты жителям областной столицы в разных районах города. Так, с 13 до 16 часов 30 апреля тюменцы смогут взять ленточки на площади Памяти (пересечение улиц Таймырская и Мельникайте) и в ТРЦ «Гудвин». 7 мая — на набережной реки Туры и в ТЦ «Галерея «Вояж» в это же время.