На Антипасху в Тюмени временно ограничат движение

Напомним, что Антипасхой или Фоминым воскресеньем называют первое воскресенье после Пасхи. В народе праздник также известен как Красная горка. Само название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе», но представляет собой не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его и празднуется особо. Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после продолжительного перерыва, связанного с Великим постом, снова начинают венчать. На Руси именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства, пишет портал Calend.ru.