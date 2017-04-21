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На Антипасху в Тюмени временно ограничат движение

21 апреля 2017, 14:58
В воскресенье, 23 апреля, православные страны празднуют Антипасху. В связи с этим по центру Тюмени пройдет Крестный ход.

Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, шествие отправится по маршруту ул. Семакова — ул. Ленина — ул. Челюскинцев — ул. Володарского — ул. Семакова в промежуток с 11 до 12 часов.

Автомобилистов просят принять информацию к сведению и быть внимательными при выборе маршрута в этот день.

Напомним, что Антипасхой или Фоминым воскресеньем называют первое воскресенье после Пасхи. В народе праздник также известен как Красная горка. Само название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе», но представляет собой не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его и празднуется особо. Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после продолжительного перерыва, связанного с Великим постом, снова начинают венчать. На Руси именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства, пишет портал Calend.ru.

#Новости#Ограничение движения#Церковь#Транспорт#Olga#Общество
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