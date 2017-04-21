Куда сходить в выходные в Тюмени: 22 и 23 апреля

В этом году группе «Руки вверх» исполняется 20 лет, к тому же скоро в наш город с концертом приедет Сергей Жуков. В рамках флешмоба жители областной столицы, наряженные в джинсах, яркие кофты и футболки в стиле 90-х годов, станцуют под песню «Крошка моя».