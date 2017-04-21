Куда сходить в выходные в Тюмени: 22 и 23 апреля

Сегодня, 21 апреля, в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири» состоится яркое событие — итальянская дискотека 80-х «Italo best hits». Начало — в 21.00.
Хедлайнером проекта выступит итальянский певец и композитор, создатель группы Dolce Vita Марчелло Ма (Marcello Ma). Он работал с такими мэтрами итальянской эстрады, как Riccardo Fogli, Ricchi e Poveri, Totо Cutugno, Albano, In-Grid.
Мероприятие будет интересно всем, кто ценит качественный живой звук, любит Италию и хочет провести время весело и активно. Марчелло Ма приедет в Тюмень впервые. Красивые мелодии, проникновенный голос, яркая внешность исполнителя не оставляют равнодушными.
Завтра, 22 апреля, в Ялуторовске пройдет народное гулянье «Красная горка». На нем приготовят гигантскую яичницу на трехметровой сковороде. Также гостей будут развлекать веселыми конкурсами и мастер-классами.
В 12.00 на центральной площадке «Разгуляй» стартует театрализованное открытие праздника. А посмотреть и приобрести изделия мастеров можно уже с 10.00 — в это время на Сретенской площади развернется ярмарка.
Туристический комплекс «Ялуторовский острог» на этот день превратится в уличный театр, где все гости смогут стать участниками обрядового спектакля «Окликание молодых».
Вход на территорию «Ялуторовского острога» платный. Для взрослых стоимость составляет — 200 рублей, а для детей — 100 рублей. Детей до пяти лет в сопровождении взрослых пускают бесплатно.
23 апреля в 18.00 в Тюменской филармонии в рамках традиционного масштабного симфонического тура Валерия Гергиева начнется концерт оркестра Мариинского театра под руководством всемирно известного маэстро.
Это выступление — без преувеличения, знаменательное событие для нашего города.
Стоимость билетов — от 1000 до 4000 рублей. Служба информации и бронирования: 68-77-77.
Гости и жители областной столицы успевают посетить выставку, посвященную изобретениям гения науки и искусства Леонардо да Винчи. Экспозиция, размещенная в Тюменском драматическом театре, проработает по 21 мая.
Основой выставки является интерактивность. Большая часть предметов экспозиции — действующие, а многие из них можно испытать самостоятельно. Поразительный научный аттракцион дает посетителю возможность изучить важнейшие законы механики и физики, ознакомиться с работой средневековых механизмов и машин.
На выставке представлено свыше 50 различных экспонатов — от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин. Здесь же можно встретить фоторепродукции картин великого мастера, а также стенды с подборкой научных материалов.
В Тюмени пройдет танцевальный флешмоб #моирукивверх. Горожан приглашают в ТРЦ «Гудвин» в воскресенье, 23 апреля. Начало — в 15.00.
В этом году группе «Руки вверх» исполняется 20 лет, к тому же скоро в наш город с концертом приедет Сергей Жуков. В рамках флешмоба жители областной столицы, наряженные в джинсах, яркие кофты и футболки в стиле 90-х годов, станцуют под песню «Крошка моя».
Молодежный театр «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко приглашает тюменцев на спектакли в эти выходные. Так, в субботу, 22 апреля, для юных зрителей подготовили постановку «Золушка» (в 12.00). Для взрослых в 18.00 начнется показ «Зойкиной квартиры».
А в воскресенье, 23 апреля, к 11.00 маленьких горожан приглашают на спектакль «Волшебный горшочек». В этот же день тюменцы смогут увидеть «Вечера на Хуторе близ Диканьки» (в 14.00) и «Спектакль-квартирник» (в 18.00).
А драматический театр в субботу зовет на гангстерскую комедию в двух действиях по мотивам киносценария Вуди Аллена. Начало — в 18.00. 23 апреля тюменцев ждет другая комедия «Смешные деньги». Начало — в 18.00.