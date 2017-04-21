Ко Дню Победы для тюменцев приготовили экскурсии на двухэтажном автобусе

6 мая пройдет акция «Победный рейс». Это бесплатные экскурсии на двухэтажном автобусе для горожан и гостей города с рассказом о трудовом подвиге тех, кто работал на 28 эвакуированных в наш город предприятиях, о тюменских госпиталях для раненых красноармейцев. Во время мероприятия участникам предложат исполнить песню «Синий платочек». Каждому экскурсанту выдадут письмо-треугольник с текстом песни. Начало — в 12.00, 13.00, 14.00, 16.00.
Продолжительность экскурсии составит один час. Отправление от музея «Городская Дума» (улица Ленина, 2). Как сообщили в пресс-службе Музейного комплекса имени И.Я. Словцова, обязательна предварительная запись по телефону: 45-35-90.
В 12.00 и 13.00 начнутся бесплатные пешеходные экскурсии по Исторической площади «Вечный огонь — вечная память». Местные жители и гости познакомятся с мемориалом Победы, историей его возведения, узнают о героических подвигах тюменцев — героев Советского союза, почтут минутой молчания всех погибших в войне, познакомятся с артиллерийскими орудиями времен Великой Отечественной войны. Продолжительность экскурсии — 40 минут. Для участия также необходима регистрация.
А с 12.00 до 14.00 на площади выставочного проекта «Орудия Великой Отечественной войны» пройдут мастер-классы. Так, тюменцы смогут изготовить брелок из фетра, традиционную куклу «Жаворонок» из разноцветного лоскута без применения иглы и так далее.