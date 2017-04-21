Ко Дню Победы для тюменцев приготовили экскурсии на двухэтажном автобусе

6 мая пройдет акция «Победный рейс». Это бесплатные экскурсии на двухэтажном автобусе для горожан и гостей города с рассказом о трудовом подвиге тех, кто работал на 28 эвакуированных в наш город предприятиях, о тюменских госпиталях для раненых красноармейцев. Во время мероприятия участникам предложат исполнить песню «Синий платочек». Каждому экскурсанту выдадут письмо-треугольник с текстом песни. Начало — в 12.00, 13.00, 14.00, 16.00.