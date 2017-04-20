В Тюменской области нетрезвый водитель опрокинул автомобиль: пострадали двое

В Тюменской области вчера, 19 апреля, произошла авария, в результате которой травмы получили двое человек. Вечером в селе Емуртла Упоровского района 27-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-2112, не справился с управлением на улице Ленинградской и опрокинул автомобиль.

Сюжет Транспорт