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В Тюменской области нетрезвый водитель опрокинул автомобиль: пострадали двое

20 апреля 2017, 17:03
В Тюменской области вчера, 19 апреля, произошла авария, в результате которой травмы получили двое человек. Вечером в селе Емуртла Упоровского района 27-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-2112, не справился с управлением на улице Ленинградской и опрокинул автомобиль.

Как рассказали корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в региональной ГИБДД, помощь медиков потребовалась двум пассажирам отечественной машины. Так, у 30-летней женщины резаная рана лба, гематома, а у 35-летнего мужчины диагностировали рваную рану брови, ушибы грудной клетки.

Известно, что водитель получил права семь месяцев назад. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования — 0,33 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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