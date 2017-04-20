В Тюменской области нетрезвый водитель опрокинул автомобиль: пострадали двое

Как рассказали корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в региональной ГИБДД, помощь медиков потребовалась двум пассажирам отечественной машины. Так, у 30-летней женщины резаная рана лба, гематома, а у 35-летнего мужчины диагностировали рваную рану брови, ушибы грудной клетки.
Известно, что водитель получил права семь месяцев назад. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования — 0,33 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.