nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменского чиновника упрекнули в «экономии на инвалидах»

20 апреля 2017, 13:54
Миллион рублей, сэкономленный на развитии в Тюмени доступной среды для инвалидов, возмутил городских парламентариев. После дебютного выступления нового главы тюменского департамента здравоохранения Игоря Крючкова на заседании комиссии по бюджету и налогам, депутаты упрекнули чиновника в «экономии на инвалидах».
Сюжет
Тюмень

Рассказывая об итогах программы развития здравоохранения, Игорь Крючков сообщил, что удалось добиться улучшения по показателям младенческой смертности и смертности от болезней системы кровообращения. На здравоохранение в 2016 году из бюджета было выделено 2,6 млрд рублей, освоены эти средства на 92 процента. Добиться экономии удалось при закупках.

Также Крючков рассказал о том, что на развитии доступной среды для инвалидов удалось сэкономить один миллион рублей из выделенных 20. Остальные средства были освоены — на них обустроены пандусы, тактильная плитка для слабовидящих и слепых, подъемники и т.п. Экономия, которую чиновник несколько раз особо подчеркнул, не понравилась некоторым парламентариям.

«Речь идет об особой категории людей, а вы говорите, что сэкономили. На этих людях нельзя экономить», — возмутился депутат Валерий Роженцев. Последовали и другие вопросы, например, о судьбе сэкономленных средств. Игорь Крючков попытался объяснить, что экономии добились на торгах, а нюансы ему вообще неизвестны. Защитила чиновника председатель комиссии Оксана Величко, она напомнила депутатам, что Игорь Крючков — человек новый и в должности недавно.

Что касается судьбы взволновавшего народных избранников миллиона, успокоил собравшихся депутат Мурат Тулебаев. Он напомнил, что сэкономленные средства возвращаются в бюджет.

#Новости#Депутаты#Доступная среда#Инвалиды#Тюмень#Администрация города#Коля#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25