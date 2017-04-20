Тюменского чиновника упрекнули в «экономии на инвалидах»

«Речь идет об особой категории людей, а вы говорите, что сэкономили. На этих людях нельзя экономить», — возмутился депутат Валерий Роженцев. Последовали и другие вопросы, например, о судьбе сэкономленных средств. Игорь Крючков попытался объяснить, что экономии добились на торгах, а нюансы ему вообще неизвестны. Защитила чиновника председатель комиссии Оксана Величко, она напомнила депутатам, что Игорь Крючков — человек новый и в должности недавно.