Тюменского чиновника упрекнули в «экономии на инвалидах»

Рассказывая об итогах программы развития здравоохранения, Игорь Крючков сообщил, что удалось добиться улучшения по показателям младенческой смертности и смертности от болезней системы кровообращения. На здравоохранение в 2016 году из бюджета было выделено 2,6 млрд рублей, освоены эти средства на 92 процента. Добиться экономии удалось при закупках.
Также Крючков рассказал о том, что на развитии доступной среды для инвалидов удалось сэкономить один миллион рублей из выделенных 20. Остальные средства были освоены — на них обустроены пандусы, тактильная плитка для слабовидящих и слепых, подъемники и т.п. Экономия, которую чиновник несколько раз особо подчеркнул, не понравилась некоторым парламентариям.
«Речь идет об особой категории людей, а вы говорите, что сэкономили. На этих людях нельзя экономить», — возмутился депутат Валерий Роженцев. Последовали и другие вопросы, например, о судьбе сэкономленных средств. Игорь Крючков попытался объяснить, что экономии добились на торгах, а нюансы ему вообще неизвестны. Защитила чиновника председатель комиссии Оксана Величко, она напомнила депутатам, что Игорь Крючков — человек новый и в должности недавно.
Что касается судьбы взволновавшего народных избранников миллиона, успокоил собравшихся депутат Мурат Тулебаев. Он напомнил, что сэкономленные средства возвращаются в бюджет.