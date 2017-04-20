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Мужчина, пытавшийся подкупить сотрудника тюменского банка, получил условный срок

20 апреля 2017, 14:42
В Тюмени заслушал приговор мужчина, пытавшийся подкупить сотрудника банка, чтобы свободно получать деньги из-за границы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, житель Ноябрьска, 28-летний Артем Гордиенко признан виновным по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 30 пп. «а, б» ч. 2 ст.204 (приготовление к коммерческому подкупу) и ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (приготовление к неправомерному обороту средств платежей). Его сообщник находится в розыске.

Выяснилось, что Гордиенко, являясь генеральным директором ООО «Запсибсервис» в Ноябрьске, узнал, как можно получать дополнительные деньги, используя за границей платежные терминалы. В августе 2015 года его компания получила в ПАО «Запсибкомбанк» города Тюмени терминал для операций по своему банковскому счету и переправило его в Барселону. В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области добавляют, что злоумышленник намеревался проводить удаленные расчетные операции по поддельным банковским картам.

Таким образом, с 4 по 19 ноября 2015 года неизвестные перечислили на счет «Запсибсервиса» более 8,9 млн рублей. В связи с подозрением на отмывание денег"Запсибкомбанком» 20 ноября 2015 года операции по платежному терминалу были приостановлены, и ноябрьская компания не смогла снять поступившие средства.

Не желая терять доход, Гордиенко и его сообщник решили подкупить одного из работников банка. 3 декабря 2015 года они предложили сотруднику 250 тысяч рублей еженедельно. Банковский служащий сообщил об этом в РУФСБ России по Тюменской области. 15 декабря сумма вознаграждения была увеличена до 400 тысяч рублей, после чего преступные действия руководителя ООО «Запсибсервис» были пресечены.

Суд приговорил Гордиенко к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и подверг штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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