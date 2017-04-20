Мужчина, пытавшийся подкупить сотрудника тюменского банка, получил условный срок

Выяснилось, что Гордиенко, являясь генеральным директором ООО «Запсибсервис» в Ноябрьске, узнал, как можно получать дополнительные деньги, используя за границей платежные терминалы. В августе 2015 года его компания получила в ПАО «Запсибкомбанк» города Тюмени терминал для операций по своему банковскому счету и переправило его в Барселону. В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области добавляют, что злоумышленник намеревался проводить удаленные расчетные операции по поддельным банковским картам.