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Ехал с сиреной на красный: в Тюмени в аварию попал автомобиль ППС

20 апреля 2017, 16:22
В Тюмени сегодня, 20 апреля, произошла дорожная авария с участием автомобиля ППС. ДТП случилось в первой половине дня на перекрестке 50 лет ВЛКСМ и Максима Горького.
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Тюмень

Как сообщили корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал. Автомобиль ППС, по предварительным данным, двигался по 50 лет ВЛКСМ на запрещающий сигнал светофора со включенными звуковой сигнализацией и мигалкой. Второй участник аварии ехал по Максима Горького в сторону 50 лет ВЛКСМ на зеленый свет. После выяснения всех обстоятельств аварии, действиям водителей будет дана оценка, отметили в ГИБДД.

Напомним, 1 марта дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ГИБДД произошло на пересечении улиц Ленина и Кирова — в полицейскую машину въехал Ford Focus.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Коля#Общество
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