Ехал с сиреной на красный: в Тюмени в аварию попал автомобиль ППС

Как сообщили корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал. Автомобиль ППС, по предварительным данным, двигался по 50 лет ВЛКСМ на запрещающий сигнал светофора со включенными звуковой сигнализацией и мигалкой. Второй участник аварии ехал по Максима Горького в сторону 50 лет ВЛКСМ на зеленый свет. После выяснения всех обстоятельств аварии, действиям водителей будет дана оценка, отметили в ГИБДД.