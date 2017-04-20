Авария в Тобольске: от удара машина автоинспекторов перевернулась в воздухе

Серьезная авария с участием автомобиля дорожно-патрульной службы произошла в Тюменской области сегодня, 20 апреля. На пересечении улицы Октябрьской с Рощинским переулком столкнулись патрульный Ford, спешивший на вызов, и Hyundai Sonata.
Как рассказала начальник отделения пропаганды ГИБДД Анжела Борисова, инцидент произошел на регулируемом перекрестке. Машина полиции с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом выехала на перекресток на красный свет, в это время ее протаранил водитель второй иномарки, ехавший на зеленый сигнал. «Удар в борт патрульного автомобиля был такой силы, что Ford перевернуло в воздухе», — отметила представитель автоинспекции.
В ГИБДД также пояснили, причину спешки экипажа ДПС. По словам полицейских, незадолго до происшествия на пульт 02 позвонил житель одного из домов, рассказавший дежурному о водителе, едущем по тротуару. Именно на задержание этого автомобилиста и торопился наряд.
В результате ДТП серьезные травмы получил сотрудник, ехавший на пассажирском сидении патрульного Ford’а. Офицера госпитализировали в лечебное учреждение, его состояние здоровья уточняется. «Правовая оценка инциденту будет дана позже», — добавили в полиции.
Стоит отметить, что эта авария стала далеко не единственным происшествием с участием транспорта правоохранителей, случившимся сегодня, 20 апреля. Как сообщал NashGorod.ru ранее, схожий случай произошел в Тюмени на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Салтыкова-Щедрина — столкнулись машина патрульно-постовой службы и Lada Priora. Позже в соцсетях появилось сообщение о еще одном ДТП — автомобиль ДПС попал в аварию на улице Одесской.