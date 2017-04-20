Авария в Тобольске: от удара машина автоинспекторов перевернулась в воздухе

Стоит отметить, что эта авария стала далеко не единственным происшествием с участием транспорта правоохранителей, случившимся сегодня, 20 апреля. Как сообщал NashGorod.ru ранее, схожий случай произошел в Тюмени на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Салтыкова-Щедрина — столкнулись машина патрульно-постовой службы и Lada Priora. Позже в соцсетях появилось сообщение о еще одном ДТП — автомобиль ДПС попал в аварию на улице Одесской.