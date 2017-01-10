Тюменского предпринимателя ждет суд за уклонение от налогов

Как следует из материалов дела, в апреле 2013 года Баран за 55 млн рублей продал бизнес-недвижимость площадью 544,9 кв.м. При этом он не уплатил налог на добавленную стоимость и налог на доходы физического лица в общей сумме более 15,5 млн рублей.