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Тюменский дом печати уйдет с молотка

10 января 2017, 11:08
На торги выставлен Тюменский дом печати по Осипенко, 81. Начальная цена объекта — 280 млн рублей. Следующий шаг на повышение — 200 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

По информации сайта «Российского аукционного дома», торги будут открытыми по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

На продажу выставляются 170,7 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций (100% уставного капитала компании). Номинальная цена акций — 100 рублей за штуку.

Дата начала приема заявок — 30 декабря 2016, окончание — 22 марта 2017 года. Торги состоятся 30 марта.

Отметим, что Дом печати — это крупный комплекс, в котором сочетаются единственная в регионе типография федерального подчинения и крупное офисное здание, а также размещаются редакции СМИ.

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