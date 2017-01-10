Тюменский дом печати уйдет с молотка

По информации сайта «Российского аукционного дома», торги будут открытыми по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
На продажу выставляются 170,7 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций (100% уставного капитала компании). Номинальная цена акций — 100 рублей за штуку.
Дата начала приема заявок — 30 декабря 2016, окончание — 22 марта 2017 года. Торги состоятся 30 марта.
Отметим, что Дом печати — это крупный комплекс, в котором сочетаются единственная в регионе типография федерального подчинения и крупное офисное здание, а также размещаются редакции СМИ.