Ледяную статую на Цветном бульваре сломал снегоуборщик

Как сообщили корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе городского УМВД, информация о происшествии поступила в отдел полиции № 4. Однако версия о вандализме не подтвердилась. Изучив записи с камер наблюдения системы «Безопасный город», полицейские выяснили, что ледяную конструкцию во время уборки повредила снегоуборочная техника.