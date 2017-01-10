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Ледяную статую на Цветном бульваре сломал снегоуборщик

10 января 2017, 10:47
Тюменская полиция выяснила, кто сломал ледяную скульптуру на Цветном бульваре. Как оказалось, на этот раз обошлось без вандализма.

Напомним, новость о том, что одна из установленных на Цветном бульваре ледяных фигур повреждена неизвестными, возмутила тюменцев. В соцсетях горожане осуждали хулиганов, сломавших новогоднее украшение. Однако, как выяснилось, виновником оказался не вандал.

Как сообщили корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе городского УМВД, информация о происшествии поступила в отдел полиции № 4. Однако версия о вандализме не подтвердилась. Изучив записи с камер наблюдения системы «Безопасный город», полицейские выяснили, что ледяную конструкцию во время уборки повредила снегоуборочная техника.

#Новости#Цветной бульвар#Коля#Общество
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