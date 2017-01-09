Воровской дуэт «специализировался» на велосипедах, но не брезговал и другими вещами

Как следует из материалов уголовного дела, Егор Тенявский и его знакомая Евгения Филонова с мая по август 2016 года в Тюмени украли три велосипеда, одну детскую коляску из подъезда дома, а также стиральную машину со съемной квартиры. Кроме того, пара в августе переночевала в одном из домов в садоводческо-потребительском кооперативе «Суходолье», а наутро обворовала его, забрав газонокосилку, два сноуборда, дрель, сварочный аппарат, пилу и другое имущество.
«В августе в поселке Боровский в подъезде одного из домов Тенявский и Филонова украли два велосипеда, один из которых она подарила своему сыну, с которым жила в Боровском. Потерпевшая увидела, что на ее велосипеде катается мальчик и поинтересовалась, откуда он у него. Ребенок ответил, что подарила мама. Женщина попросила ее позвать, мальчик ушел за Филоновой, но та из квартиры не вышла. Потерпевшая забрала свой велосипед и ушла», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Два преступления Тенявский совершил в одиночку. В мае 2016 года он взял в прокат на два часа велосипед и не вернул его, отдав велосипед хозяину съемной квартиры в счет оплаты. Кроме того, он в августе на велопарковке кусачками срезал противоугонный трос и украл велосипед.
Краденое пара сдавала в комиссионные магазины или же продавала незнакомцам.
По делу потерпевшими признано десять человек. Общий размер причиненного им ущерба составил более 140 тысяч рублей.
17 августа был задержан Тенявский, а на следующий день Филонова. По решению суда 19 августа они заключены под стражу.
В ходе следствия часть имущества была найдена полицией и возвращена владельцам. Некоторым пострадавшим Тенявский возместил причиненный ущерб деньгами, однако ущерб возмещен не всем.
Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.