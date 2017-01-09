Воровской дуэт «специализировался» на велосипедах, но не брезговал и другими вещами

«В августе в поселке Боровский в подъезде одного из домов Тенявский и Филонова украли два велосипеда, один из которых она подарила своему сыну, с которым жила в Боровском. Потерпевшая увидела, что на ее велосипеде катается мальчик и поинтересовалась, откуда он у него. Ребенок ответил, что подарила мама. Женщина попросила ее позвать, мальчик ушел за Филоновой, но та из квартиры не вышла. Потерпевшая забрала свой велосипед и ушла», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.