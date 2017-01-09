У дольщиков праздник: завершено строительство долгостроя в Тарманах

Напомним, что строительство дома началось в 2013 году. Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в третьем квартале 2015 года, но свои обязательства застройщик не выполнил и несколько раз переносил сроки завершения строительства. В связи с этим возведение объекта было постановлено на контроль органов прокуратуры и правительства Тюменской области. В декабре 2015 года по материалам прокуратуры Ленинского округа Тюмени было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».