У дольщиков праздник: завершено строительство долгостроя в Тарманах

В Тюмени завершено строительство 11-этажного жилого дома ГП-3 на улицах Академика Сахарова-Просторная-Лебяжья.
30 декабря 2016 года Главное управление строительства Тюменской области ЗАО «Сиб — Инвест» — застройщику 11-этажного жилого дома ГП-3 по Академика Сахарова-Просторная-Лебяжья в выдало заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, нормативных актов и проектной документации. То есть строительство данного дома завершено.
Напомним, что строительство дома началось в 2013 году. Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в третьем квартале 2015 года, но свои обязательства застройщик не выполнил и несколько раз переносил сроки завершения строительства. В связи с этим возведение объекта было постановлено на контроль органов прокуратуры и правительства Тюменской области. В декабре 2015 года по материалам прокуратуры Ленинского округа Тюмени было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
На внеочередном заседании рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья в октябре 2016 года прокурор Тюменской области Владимир Владимиров в жесткой форме потребовал от руководителя застройщика принять все меры для завершения строительства дома до конца 2016 года, что в итоге и было сделано.
В ближайшее время застройщик планирует обратиться в городскую администрацию с заявлением о вводе дома в эксплуатацию.