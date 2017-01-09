Перенесенный из Тюмени этап Кубка мира по биатлону примет Финляндия

Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов. «После недавнего решения перенести этап из Тюмени IBU выбрал новое место проведения восьмого этапа, он пройдет в финском Контиолахти», — говорится в сообщении международной организации. Контиолахти станет местом проведения соревнований с 6 по 12 марта 2017 года.
Союз биатлонистов России в конце декабря отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Как сообщалось ранее, поводом послужил очередной допинговый скандал — ряд европейский сборных тогда заявили о намерении бойкотировать тюменский этап соревнований. Деньги за билеты на трибуны «Жемчужины России», которые активно раскупали как тюменцы, так и жители других городов и даже стран, вернули болельщикам.