Перенесенный из Тюмени этап Кубка мира по биатлону примет Финляндия

Союз биатлонистов России в конце декабря отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Как сообщалось ранее, поводом послужил очередной допинговый скандал — ряд европейский сборных тогда заявили о намерении бойкотировать тюменский этап соревнований. Деньги за билеты на трибуны «Жемчужины России», которые активно раскупали как тюменцы, так и жители других городов и даже стран, вернули болельщикам.