Пенсионеры начали получать выплаты

Выплаты по 5 тысяч рублей российские пенсионеры начнут получать сегодня, 9 января. Закон о выплате вступил в силу. Единовременную прибавку к пенсии получат все — и гражданские, и военные, и работающие.
Специально идти в пенсионный фонд и писать какие-либо заявления ради получения этой суммы не нужно, пишет «Российская газета», она придет автоматически вместе с пенсией привычным способом.
Если пожилой человек, например, бывший военный, получает две пенсии и одну из них — из Пенсионного фонда России, с ней поступят и пять тысяч. А если кому-то январскую пенсию доставили заранее, например, в декабре, то выплату сделают дополнительно в течение января.
По данным ПФР, эти деньги положены пожилым людям, проживающим только в России и являющимся постоянными получателями пенсий на территории нашей страны на 31 декабря прошлого года. Деньги выплатят один раз, и пенсии на эту сумму не вырастут, при индексации они не будут учитываться. Но доплата не облагается подоходным налогом — для этого приняты специальные поправки в налоговый кодекс.
Напомним, единовременная выплата пенсионерам компенсирует «недоиндексацию» пенсий в прошлом году. Всего ее получат 43 миллиона человек.