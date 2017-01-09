Пенсионеры начали получать выплаты

По данным ПФР, эти деньги положены пожилым людям, проживающим только в России и являющимся постоянными получателями пенсий на территории нашей страны на 31 декабря прошлого года. Деньги выплатят один раз, и пенсии на эту сумму не вырастут, при индексации они не будут учитываться. Но доплата не облагается подоходным налогом — для этого приняты специальные поправки в налоговый кодекс.