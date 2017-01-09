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Оппозиционер, которого искали всем рунетом, почти месяц провел в тюменском СИЗО

9 января 2017, 08:49
Ильдар Дадин — первый в России осужденный по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга», сообщавший о пытках в одной из колоний — почти месяц провел на пересылке в одном из СИЗО в Тюмени. Все это время о местонахождении оппозиционера не сообщали даже родственникам. Вмешались пользователи рунета, общественники и Европейский суд по правам человека.
Сюжет
Тюмень

Ильдар Дадин был осужден по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации) за организацию одиночных пикетов, его приговорили к 2,5 годам колонии. В ноябре «Медуза» опубликовала письмо Ильдара Дадина, в котором он сообщил о пытках и избиениях в ИК-7 в карельском городе Сегежа. Слова оппозиционера подтвердили и другие заключенные. Как сообщают федеральные СМИ, Следственный комитет России и ФСИН провели проверки и не обнаружили подтверждения слов Дадина.

В начале декабря стало известно о переводе заключенного в другую колонию. Как сообщает «Медиазона», в течение 37 дней родственники не знали, куда отправили оппозиционера. В социальных сетях развернулся флешмоб в поддержку Ильдара Дадина. Пользователи Facebook и Twitter публиковали посты с хештегом #ГдеИльдарДадин. Этот хештег вышел в тренды в русскоязычном сегменте Twitter. Во ФСИН с требованием сообщить о местонахождении оппозиционера обращались общественники. Кроме того, по данным сайта svoboda.org, Европейский суд по правам человека обязал Россию до 9 января сообщить, где находится активист.

Как выяснилось, Ильдара Дадина этапировали в ИК-5, которая находится в городе Рубцовск Алтайского края. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на жену заключенного Анастасию Зотову, которой удалось поговорить с супругом по телефону. Оказалось, что большую часть декабря оппозиционер провел на пересылке в Тюмени.

Сайт stop-torture.info приводит разговор Ильдара Дадина с женой. Оппозиционер рассказал, в частности, о том, что в Тюмени с ним обращались хорошо: «В каком-то СИЗО я почти месяц в котором был, в Тюмени — я там молоко аж каждое утро пил», «Но скажу сразу, что там внутри очень тепло, топили, там все было хорошо. Только на прогулке… там до 30 градусов иногда доходил мороз, но он так чувствуется… Это как в Москве 15–10, то есть там вообще ничего страшного. И главное, там очень тепло было внутри, там все с этим нормально. И отношение… как и здесь кормят».

#Новости#УФСИН#Оппозиция#Тюмень#Таня#Общество
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