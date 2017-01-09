Оппозиционер, которого искали всем рунетом, почти месяц провел в тюменском СИЗО

Сайт stop-torture.info приводит разговор Ильдара Дадина с женой. Оппозиционер рассказал, в частности, о том, что в Тюмени с ним обращались хорошо: «В каком-то СИЗО я почти месяц в котором был, в Тюмени — я там молоко аж каждое утро пил», «Но скажу сразу, что там внутри очень тепло, топили, там все было хорошо. Только на прогулке… там до 30 градусов иногда доходил мороз, но он так чувствуется… Это как в Москве 15–10, то есть там вообще ничего страшного. И главное, там очень тепло было внутри, там все с этим нормально. И отношение… как и здесь кормят».