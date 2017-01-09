Ледовая скульптура, над которой трудился тюменец, лидирует в конкурсе «Европа-Азия»

Напомним, Александр Скареднов вместе с коллегой Ириной Алимурзаевой из Санкт-Петербурга принимает участие в XV фестивале ледовой скульптуры «Европа-Азия». Они трудились над фигурой «Чудо-дерево» в столице Урала с 16 декабря.
Всего на суд интернет-пользователей представлено восемь работ. Они объединены темой «Творчество Корнея Чуковского».
Оставить свой голос за понравившуюся скульптуру можно до 22 января. Чтобы принять участие, необходимо авторизоваться на сайте администрации Екатеринбурга через одну из социальных сетей: Facebook, ВКонтакте, «Одноклассники».
Стоит сказать, что на данный момент «Чудо-дерево», к созданию которого приложил руку тюменец, лидирует. За эту скульптуру уже проголосовали 111 пользователей. 108 человек отдали свои голоса за работу, получившую название «Черепаха и лягушки».