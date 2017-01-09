Ледовая скульптура, над которой трудился тюменец, лидирует в конкурсе «Европа-Азия»

Стоит сказать, что на данный момент «Чудо-дерево», к созданию которого приложил руку тюменец, лидирует. За эту скульптуру уже проголосовали 111 пользователей. 108 человек отдали свои голоса за работу, получившую название «Черепаха и лягушки».