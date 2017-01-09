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Ишимца будут судить за тройное убийство и поджог квартиры

9 января 2017, 12:29
В Тюменской области будут судить 54-летнего жителя Ишима Валерия Тишковского, который, по версии следствия, убил трех человек и поджег квартиру. Мужчина обвиняется по п. «а» ч.2 ст.105 (убийство двух и более лиц) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Как следует из материалов уголовного дела, утром 16 марта 2016 года Тишковский заложил в ломбарде обручальное кольцо за 1600 рублей, чтобы купить спиртное. Он вместе со знакомой приехал к приятелю в гости, компания стала распивать спиртное.

«В течение дня к ним присоединялись еще несколько человек, которые после выпивки уходили. Под вечер пришел 41-летний мужчина. Во время застолья произошел конфликт, и приятель выгнал Тишковского из квартиры. Спустя некоторое время Тишковский вернулся с ножом. В ходе продолжившейся ссоры он расправился с приятелем, затем с 41-летним мужчиной и своей знакомой. После этого злоумышленник облил квартиру бензином, поджег и скрылся с места происшествия. Около 8 часов утра 17 марта на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о пожаре. По прибытию на место пожарные обнаружили три трупа», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Размер ущерба, причиненного пожаром, составил более 220 тысяч рублей. 18 марта 2016 года Тишковский был задержан и 19 марта по решению суда заключен под стражу. Супруга Тишковского не стала выкупать из ломбарда заложенное им обручальное кольцо, и оно было продано.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

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