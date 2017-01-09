Ишимца будут судить за тройное убийство и поджог квартиры

«В течение дня к ним присоединялись еще несколько человек, которые после выпивки уходили. Под вечер пришел 41-летний мужчина. Во время застолья произошел конфликт, и приятель выгнал Тишковского из квартиры. Спустя некоторое время Тишковский вернулся с ножом. В ходе продолжившейся ссоры он расправился с приятелем, затем с 41-летним мужчиной и своей знакомой. После этого злоумышленник облил квартиру бензином, поджег и скрылся с места происшествия. Около 8 часов утра 17 марта на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о пожаре. По прибытию на место пожарные обнаружили три трупа», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.