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Запрет иномарок из-за ЭРЫ-ГЛОНАСС: власти готовят отсрочку?

8 января 2017, 11:28
Россия может последовать примеру соседней Белоруссии и отложить вступление в силу требований техрегламента, предусматривающих обязательное оснащение всех ввозимых автомобилей устройствами ЭРА-ГЛОНАСС. Такие предположения на днях появились в федеральных СМИ.

Как сообщает портал auto.mail.ru, в Беларуси состоялось совещание «по актуальным вопросам в сфере технического регулирования в условиях ЕАЭС». Несмотря на то, что мероприятие прошло под занавес прошлого года, его итоги были объявлены белорусским госкомитетом по стандартизации только сейчас.

«Главным выводом совещания стало следующее: в Беларусь новые машины могут ввозиться без устройств ЭРА-ГЛОНАСС до 31 декабря 2018 года — это касается всех легковых автомобилей: и новых, и подержанных. Соответственно, и местные автопроизводители могут не ставить на выпускаемую продукцию терминалы ЭРЫ», — сообщают корреспонденты портала.

В связи с тем, что соседи РФ по таможенному союзу ввели двухлетнюю отсрочку, появились предположения о том, что примеру последует и Россия. Уточненная информация ожидается в ближайшие дни, в начале первой рабочей недели наступившего года.

Напомним, 1 января в РФ вступили в силу новые требования к ввозимым в РФ автомобилям. Как сообщал NashGorod.ru, таможенные органы перестанут выдавать паспорта транспортных средств на машины, не имеющие действующего сертификата одобрения типа и не оснащенные модулем вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Ранее life.ru назвал эту меру фактическим запретом на ввоз в страну подержанных иномарок.

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