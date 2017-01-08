Запрет иномарок из-за ЭРЫ-ГЛОНАСС: власти готовят отсрочку?

Как сообщает портал auto.mail.ru, в Беларуси состоялось совещание «по актуальным вопросам в сфере технического регулирования в условиях ЕАЭС». Несмотря на то, что мероприятие прошло под занавес прошлого года, его итоги были объявлены белорусским госкомитетом по стандартизации только сейчас.