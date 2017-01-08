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В Тюменской области снижается смертность

8 января 2017, 14:41
Департамент здравоохранения Тюменской области сообщил о снижении уровня смертности в регионе. С января по ноябрь 2016 года в сравнении с предшествующим аналогичным периодом этот показатель снизился почти на 2%.

По данным врачей, основной причиной ухода тюменцев из жизни остаются сердечно-сосудистые заболевания — 49% смертельных случаев связаны именно с болезнями системы кровообращения. На втором месте — злокачественные новообразования (11,9% случаев).

Вместе с тем, прошедший год стал для тюменских медиков благополучным. «Наблюдается снижение смертности от болезней системы кровообращения на 2,0%, от новообразований на 8,3 %, от болезней органов пищеварения на 3,5%, от болезней органов дыхания на 9,3 %. Уменьшилось количество умерших с диагнозом „старость“ на 86 человек», — констатируют в пресс-службе департамента здравоохранения. По оценкам специалистов, достигнуть таких показателей удалось благодаря ранней диагностике и профилактике заболеваний.

Как сообщал NashGorod.ru ранее, в декабре 2016 года Тюменская область стала лидером среди регионов РФ по качеству оказания врачебной помощи и лауреатом премии Росздравнадзора «За качество и безопасность медицинской деятельности».

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