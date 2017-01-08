В Тюменской области снижается смертность

Вместе с тем, прошедший год стал для тюменских медиков благополучным. «Наблюдается снижение смертности от болезней системы кровообращения на 2,0%, от новообразований на 8,3 %, от болезней органов пищеварения на 3,5%, от болезней органов дыхания на 9,3 %. Уменьшилось количество умерших с диагнозом „старость“ на 86 человек», — констатируют в пресс-службе департамента здравоохранения. По оценкам специалистов, достигнуть таких показателей удалось благодаря ранней диагностике и профилактике заболеваний.